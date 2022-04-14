الخميس 14 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

تفاصيل مثيرة فى واقعة الاعتداء على الفتاة «عنود» بالتجمع الثالث (فيديو)

واقعة الاعتداء علي
واقعة الاعتداء علي الفتاة "عنود"

شهدت منطقة التجمع الثالث مشادة كلامية بين فتاة تدعى "عنود" 16 عاما وصديقتها لينتهي الأمر بالاعتذار من طرف الجانبين، لكن بعد مرور عام تجدد الشجار بينهما بسبب نظرات حادة نتج عنها إصابة" عنود"  بجروح قطعية متفرقة بجسدها استلزمت نحو 80 غرزة، وكانت الأخرة استدعت والدتها وصديقتها للاعتداء علة الفتاة مستخدمين أسلحة بيضاء والعصى والحجارة.

التقت "الدستور" مع الفتاة "عنود" وتحدثت عن تفاصيل الاعتداء عليها 

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عنود… خلاف قديم وانتهى منذ عام 

قالت" عنود" إن منذ عام كان هناك مشادة بيني وبين الجانية وتدعي  "چني" داخل مول في منطقة التجمع الثالث وانتهى الأمر بالتصالح لكن تجدد الأمر عندما نظرت "جني" للمجني عليها  نظرة حادة لتقابلها "عنود" بنفس النظرة وتتركها وتذهب لتتلقى بعد ساعات مكالمة هاتفية من خالتها ومعها أشقاء "عنود" تخبرها أن هناك سيدة تسأل عنها وتريد حل النزاع بينها وبين ابنتها، قائلة: "أنا روحت علشان أحل الموضوع زي ما خالتي كلمتني"، بالفعل ذهبت "عنود" للمكان المتفق عليه وهو الصينية بالتجمع الثالث وعند وصولها هجم عليها الثلاثة وبدأ بضربها وحدوث جروح قطعية بجسدها.

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عنود… هجموا عليا بأسلحة بيضاء

وأضافت "عنود": عند وصولي بدأ الثلاثة بالهجوم عليا مستخدمين أسلحة بيضاء "موس" ووالدة "چني" ضربت رقبتي بمفتاح وكان معهم سيدة أخرى قالت إنها من الزاوية الحمراء..  والست فضلت تشتم فيها بألفاظ خارجة.. حاولت الهروب منهم لكن بدأوا يعتدوا عليا بالحجارة".

 

عنود.. الناس كلها وقفة وماحدش ادخل 

“الناس كلها واقفة ومحدش ادخل علشان ينقذني”.. بتلك الكلمات أوضحت" عنود" أن الكثير من الأهالي شاهدوا الواقعة ولم يتدخلوا، مشيرة إلى أن عامل نظافة فقط هو من ساعدتها وأعطاها قطعة من القماش لإيقاف النزيف ثم ذهبت للمستشفى وتم إيقاف النزيف بـ80 غرزة في أجزاء متفرقة من جسم الفتاة.

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عنود.. عاوزة حقي من اللي عملوا فيا كدة 

تستغيث الفتاة بالأجهزة الأمنية لأخذ حقها بعدما قاموا بتشويه جسدها و إصابتها بجروح قطعية دون سبب يذكر . 

وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهمين بالتعدي على الفتاة وهم كلا م: چني. ووالدتها وصديقتها وتدعى "سعدية". 

وأمرت جهات التحقيق  بسرعة إنهاء تحريات المباحث، والوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، كما طالبت  جهات التحقيق بالاستعلام علي الحالة الصحية للمجني عليها، وإعداد تقرير طبي كامل بالإصابات تمهيدا لسؤالها، كما أمرت جهات التحقيق باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم حول الحادث، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحل الواقعة.

عنود التجمع الثالث الشجار اصابة أسلحة بيضاء

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