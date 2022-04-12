الرئيس السيسى للمحافظين: «الناس من حقها تكسب بالمعقول عشان ميبقاش عبء على المواطن»

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمحافظين ضرورة متابعة الأسواق والتأكد من توافر كافة السلع بأسعار مناسبة، والتواصل المباشر مع المواطنين بما ينعكس على استقرار الأسعار.



جاء ذلك خلال تفقد الرئيس السيسي مركزعمليات التحكم والمتابعة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وقال الرئيس السيسى، موجها حديثه لمحافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان: "أنا عاوز أطمن على موقف توافر السلع والخضروات عندك في الأسواق دلوقتي ايه؟ وأنا مش بتكلم هنا بس في الوفرة.. أنا بتكلم هنا في الأسعار.. أحنا بنقول للناس من حقها إنها تكسب بس أنا عاوز أقول في ظل الظروف اللي أحنا فيها نتكلم عن مكسب معقول عشان ميبقاش عبء على المواطنين في ظل الظروف الصعبة اللي احنا موجودين فيها، ودا أمر مهم".