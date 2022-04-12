«البيان» الإماراتية: الحرب الروسية الأوكرانية أدت لأعباء إضافية على الاقتصاد العالمي

أكدت صحيفة “البيان” الإماراتية، أن الحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى أعباء إضافية ثقيلة على الاقتصاد العالمي الذي ما زال يعاني من آثار جائحة فيروس كورونا، وبالتالي باتت فرص الانتعاش الذي لاح في الأفق منذ مطلع العام الحالي جراء تقدم التعافي من الجائحة تحت التهديد جراء المواجهات في أوكرانيا، لذلك ليس أمام العالم من سبيل سوى تكثيف الجهود الدولية لوضع حد للحرب وحل الأزمة عبر المفاوضات.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الثلاثاء تحت عنوان "تحرك دولي جماعي" - أن معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية يشهد تزايداً كبيراً، كما أن مخاطر عودة ظهور أزمات غذائية في مناطق كثيرة من العالم وما يصاحبها من اضطرابات اجتماعية تلوح في الأفق على نحو كبير، وبحسب أرقام البنك الدولي، شهدت نحو 80% من اقتصادات الأسواق الصاعدة تضخماً في أسعار المواد الغذائية تجاوز نسبة التضخم في العام الذي سبق الحرب التي بلغت 5%.

وأشارت إلى أن العالم أمام اختبار جماعي لسد الطريق أمام تفاقم الحرب، ورعاية مفاوضات بين الطرفين الروسي والأوكراني، ففي كل الأحوال أثبتت التجارب أن مشاريع التنمية ومكافحة الفقر وتعزيز المساواة وترسيخ قيم التعايش والتسامح، هي السبيل لحل الأزمات بالطرق السلمية.