الثلاثاء 12 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المكسيك.. مسلحون يقتلون أسرة من 8 أفراد

مسلحون
مسلحون

قتل مسلحون ثمانية أفراد من أسرة واحدة بينهم أربعة أطفال، بعدما اقتحموا منزلهم شمال مدينة مكسيكو.

وقال ممثلو الادعاء في ولاية مكسيكو المتاخمة للعاصمة، إن إطلاق النار وقع في بلدة تولتيبيك إلى الشمال من مكسيكو سيتي.

ووقع إطلاق النار في وقت متأخر من الأحد وفجر الإثنين، ولقي 7 أشخاص مصرعهم في مكان الحادث، بينما توفيت امرأة في المستشفى في وقت لاحق.

ولم تتوافر معلومات بعد عن دافع محتمل للهجوم، لكن بلدة "تولتيبيك" معروفة بورش الألعاب النارية القانونية وغير القانونية.

وعلى صعيد آخر، وافق ما لا يقل عن 90 في المئة من المكسيكيين الذين شاركوا في استفتاء دعا إليه الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، أمس الأحد، على بقاء الرئيس في منصبه، وذلك وفقًا لتقديرات أولية نشرها المعهد الانتخابي الوطني.

وأفادت تقديرات المعهد الانتخابي، بأن ما يتراوح بين 90.3 في المئة و91.9 في المئة من الناخبين أيدوا بقاء لوبيز أوبرادور في منصبه.

وقالت الهيئة الانتخابية، إن من المتوقع أن تتراوح نسبة الإقبال على التصويت بين 17 في المئة و18.2 في المئة، وهي نسبة تقل كثيرًا عن حد الأربعين في المئة المطلوب لجعل النتيجة ملزمة.

وانتخب لوبيز أوبرادور بأغلبية ساحقة في 2018، حيث حصل على أكثر من 30 مليون صوت، وهو الرقم الأكبر في تاريخ المكسيك.

وقال الرئيس عن التصويت في وقت سابق من العام الحالي: "إذا لم أحصل على دعم الشعب، فلا يمكنني الاستمرار في الحكم. الحاكم الذي لا يحظى بدعم الشعب هو مثل ورقة الشجر الجافة، السلطة المعنوية يجب أن يكون لها سلطة سياسية".
 ويعتبر الاستفتاء أيضًا اختبارا لقوة الرئيس قبل انتخابات حكام الولايات في يونيو.

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