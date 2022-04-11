غدًا.. استئناف الرحلات البحرية لنقل الركاب بين إسبانيا والمغرب

تستأنف غدًا الثلاثاء، حركة الملاحة عبر خط الربط البحري بين المغرب وإسبانيا للمسافرين، حيث سيتم إطلاق الرحلات البحرية بين مينائي الجزيرة الخضراء وطنجة المتوسط، وبين ميناءي طريفة وطنجة، برحلات مخصصة للركاب.

وكانت وزارة النقل واللوجستيك المغربية قد أعلنت، في وقت سابق، استئناف الرحلات البحرية وفق شروط تقتضي الالتزام بالبروتوكول الصحي الذي أقرته السلطات الصحية في البلدين، وهذا تنفيذًا للبيان المشترك بين المغرب وإسبانيا عقب المباحثات التي أجراها الملك محمد السادس، الخميس الماضي، مع رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز.