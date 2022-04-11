روسيا: تدمير 4 منظومات دفاعية «إس- 300» بأوكرانيا نقلت من أوروبا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تدمير 4 منظومات دفاعية من طراز "إس-300" في "دنيبروبتروفسك"، جرى نقلها من إحدى الدول الأوروبية إلى أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، خلال إحاطة إعلامية، اليوم الإثنين، "إن القوات الصاروخية التابعة للقوات المسلحة الروسية قامت بتدمير معدات منظومة "إس-300"، التي تم تسليمها إلى أوكرانيا من قبل إحدى الدول الأوروبية بواسطة صواريخ "كاليبر" الروسية أطلقت من البحر".

وأضاف "لقد جرى تدمير 4 قواعد إطلاق "إس-300" والقضاء على 25 فردًا من القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من مدينة دنيبروبيتروفسك"، مشيرا إلى أن الطيران العملياتي التكتيكي للقوات الجوية الروسية استهدف أيضا 78 منشأة عسكرية لأوكرانيا من بينها 3 مراكز قيادة ورادار توجيه و3 مواقع لأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات قصيرة المدى و4 مستودعات للذخيرة، بالإضافة إلى 58 منطقة تركز فيها المعدات العسكرية الأوكرانية".

وتابع "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرتين أوكرانيتين من طراز "سوخوي-25" في الجو بالقرب من قرية "إيزيوم" و3 طائرات دون طيار في مقاطعة بالاكليا ومنطقة خاركوف".

وفي سياق آخر، أعلن مصدر بوزارة الطوارئ الروسية، عن إسقاط طائرة مُسيرة أوكرانية في شمال شبه جزيرة القرم.

وقال المصدر، في تصريحات لوكالة أنباء "نوفوستي" الروسية اليوم الاثنين، "لقد أسقط نظام الدفاع الجوي الروسي طائرة مُسيرة أوكرانية في شمال شبه جزيرة القرم مساء أمس الأحد"، وأضاف "أنه تم إسقاط الطائرة بالقرب من قرية "تافريتشيسكي" في منطقة كراسنو بريكوبسكي"، لافتا إلى أن حطام الطائرة ألحق أضرارا بأحد المنازل ولم تقع إصابات بشرية.

وعلى صعيد محلي، لقى شخصان مصرعهما وأصيب 5 آخرون نتيجة انفجار للغاز المنزلي في مدينة "ستوبينو" بجنوب مقاطعة موسكو فجر اليوم الاثنين.

وذكرت وزارة الطوارئ الروسية، في بيان صحفي، أن 59 من رجال الطوارئ و20 قطعة من الآليات شاركت في إزالة آثار الانفجار، الذي وقع حوالي الساعة السادسة صباحا في شقة على الطابق الرابع بأحد المباني السكنية.

وفتح مكتب المدعي العام في مقاطعة موسكو تحقيقا في الحادث، فيما تفيد المعلومات الأولية بأن الانفجار ناجم عن تسرب غاز بسبب عطل فني.

