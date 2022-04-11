الإثنين 11 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رمضان كريم

دعاء اليوم العاشر من رمضان 1443.. «اللهم أني أسألك نصيبا من كل خير»

دعاء
دعاء

دعاء اليوم العاشر من رمضان 1443 من الكلمات البحثية التي تزيد معدلات البحث عنها منذ الساعات الأولى من الفجر.

ويستعرض «الدستور» في هذا التقرير الأدعية المأثورة في شهر رمضان وموعد الإفطار 10 رمضان وعدد ساعات الصيام.

دعاء اليوم العاشر من رمضان 1443

 

أيام شهر رمضان من الأيام التي ستحب فيها الإكثار من الدعاء خاصة مع العبادات المختلفة مثل الصيام والقيام ولعل من أبرز الأدعية الواردة ما يلي:-

  • اللهم أني أسألك نصيبا من كل خير.
  • اللهم أعني على شكر نعمتك وفضلك.
  • اللهم يا محول الأحوال حول حالي إلى أحسن حال.
  • اللهم تقبل الصيام والقيام والطاعات في شهر الكريم.
  • اللهم أرحم أمواتنا وأموات المسلمين.
  • اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عذاب النار.
  • اللهم لا تجعل للشيطان مني سبيلا.
  • اللهم اجعل سعيي مشكورا وذنبي مغفورا وعملي مقبولا.
  • اللهم أرزقني قيام ليلة القدر قياما خالصا لوجه الكريم.
  • اللهم وسع رزقي وأحفظنى من الشيطان.

 

الأدعية المأثورة في شهر رمضان

 

ورد عن الرسول صلوات الله عليه أنه قال للصائم دعوة لا ترد لذلك يكثر ملايين المسلمين من الدعاء في شهر رمضان المبارك ولعل أبرزها ما يلي: - 

  • اللهم قوني على قيام ليل شهرك الكريم وصيام نهاره والإكثار من الطاعات.
  • اللهم أعني على ذكرك وشكرا وحسن عبادتك.
  • اللهم أدم على سترك ولا تفضحني بين عبادك يا الله.
  • اللهم اجعلني من عتقاء النار في شهر رمضان.
  • اللهم اجمع بيني وبين ما تمنيت يا الله.
  • اللهم أصلح لي شأنه كله ولا تكلني إلى نفسي طرفه عين.
  • اللهم أني أسألك إيمانا لا يرد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد بن عبد الله في جنتك.

 

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موعد الإفطار في يوم 10 رمضان 2022

يبحث فئات الكبيرة من المجتمع عن دعاء اليوم العاشر من رمضان 1443 وموعد الإفطار عبر المنصات الإلكترونية حيث يؤذن لصلاة المغرب في تمام الساعة 6:20 دقيقة مساءا وبذلك يكون عدد ساعات الصيام إلى 14 ساعة و37 دقيقة وفقا للإمساكية التي أعدتها هيئة المساحة المصرية.

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وائل لطفي

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