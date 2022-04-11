الإثنين 11 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

الحلقة التاسعة من مسلسل «العائدون».. كشف مخطط العناصر الأجنبية

مسلسل العائدون
مسلسل العائدون

كشفت الحلقة التاسعة من مسلسل العائدون عن استغلال بعض العناصر الأجنبية لوجود اختلافات بين عناصر تنظيم داعش، والذي ظهر من خلال رغبة أحد العناصر الأجنبية الانفراد بواحد من عناصر التنظيم المختلفين في روئاهم عن التنظيم، ومحاولة الاصطياد بالماء العكر فيما بينه وبين جماعته.

 

مصر المُخطط الجديد 
إذ قال الشخص الأجنبي موجهًا حديثه للداعشي: "أنا باخد بالي منك، ومن الخلافات" ليرد الداعشي عليه قائلًا: "عم تراقبني؟"،  ويحاول من بعدها الأجنبي أن يقنع الداعشي بتغيير المخطط والعمل على مشروع جديد بأرض جديدة يجتمع  عليها-المجاهدين-"حسب زعمه" من جميع أنحاء العالم، وهذه الأرض الجديدة إنما هي دولة مصر، مبينًا له أهمية وجود التنظيم على تلك الأرض بالذات" عارف وجودكم على أرض مصر معناه إيه"ليرد الداعشي: "طبعًا سيطرة على كل البلدان العربية"، وهنا يقول الأجنبي: "لا تضحي بالخلافة من أجل شخص"، قاصدًا خيانة زعيمهم الذي لا يرغب في هذا المخطط الجديد، وانضمام الداعشي وباقي زملاؤه لتنفيذ هذا المُخطط.

 

وكان قد أعلن زعيم تنظيم داعش عدم رغبته في الانتقال إلى أراض خارجية،  بينما أرادت القوى الأجنبية أن يتوسع التنظيم ويتوغل في أكبرالدول العربية.


مسلسل «العائدون» مقتبس من أحداث حقيقية وقعت في الفترة من 2018 وحتى 2020.
وتحاول المخابرات المصرية في أحداث المسلسل التصدي لعناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، حيث ينفذ العاملون بالمخابرات من ضباط وخبراء اتصال وعملاء سريين عمليات تهدف إلى حماية الوطن والقضاء على الإرهاب.
 

ويشارك في المسلسل عدد كبير من النجوم منهم: أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبدالمغني، محمد فراج، جيهان خليل، إسلام جمال، محمد عز، هاجر الشرنوبي، ميدو عادل، صبرى عبدالمنعم.
 

يعرض المسلسل حصريًا على قناتي DMC وDMC دراما ومنصة Watch it الرقمية.

الحلقة التاسعة مسلسل العائدون العناصر الأجنبية مصر الم خطط الجديد داعشي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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