الأحد 10 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 15 طن دقيق فاخر و100 كرتونة زيت طعام بهدف الاحتكار بالبحيرة

دقيق
دقيق

شدد اللواء هشام آمنة محافظ محافظ البحيرة على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات والتصدي لحجب أو إحتكار السلع، ومنع المغالاة في الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

هذا وقد قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب مجدي الخضر وبالتنسيق مع مباحث التموين بحملات تموينية على المخابز والأسواق أسفرت عن ضبط 27 مخبز بمركز حوش عيسى قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وكذا ضبط 3 محلات جزارة لعرضهم لحوم بيضاء بدون اختام وغير صالحة للاستهلاك و24 محل خُضر وفاكهه لعدم الإعلان عن الأسعار بالإضافة إلى ضبط 80 شكارة كيماوي مدعم ومحظور تداوله بالأسواق و130 شيكارة سماد بدون فواتير و5 كيلو لحوم بدون أختام وغير صالحة للاستهلاك و5 شكائر سكر و11 باكت سجاير مجهول المصدر و"500 لتر سولار - 100 كرتونة زيت طعام - 15 طن من الدقيق الفاخر" تم تجميعهم بغرض الاحتكار.

وتمكنت إدارة تموين كفر الدوار من ضبط ضبط 5 مخابز بلدية قاموا بالتصرف في 125 شيكارة دقيق بلدى مدعم وكذا إثبات مبيعات وهمية بعدد 82406 رغيف بلدي مدعم وذلك لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبمركز وادي النطرون تم ضبط 5 مخابز بلدية قاموا بإثبات مبيعات وهمية لعدد 640 رغيف بلدي مدعم وكذا تحرير محضر إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و3 محاضر توقف عن العمل والإنتاج بدون إذن مسبق.

وفي مركز بدر تم ضبط 3 مخابز سياحية تدار بدون ترخيص و2 محل بدال تموين لغلقهم المحال أثناء مواعيد العمل و4 محلات لعدم إعلانهم عن الأسعار.

وتم التحفظ على المضبوطات وجارِ تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

البحيرة بدون ترخيص محافظ الدقي وادى النطرون

رئيس التحرير

وائل لطفي

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