الأحد 10 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«زيلينسكى»: يجب تتبع الطرق الدبلوماسية لحل الأزمة الأوكرانية الروسية

زيلنسكي
زيلنسكي

قال الرئيس الأوكراني «فولوديمير زيلينسكى»، اليوم، إنه يجب تتبع الطرق الدبلوماسية لحل الأزمة الأوكرانية الروسية.

وأضاف: «روسيا تستهدف أوروبا بأكملها في حربها على أوكرانيا.. أكرر الدعوة بضرورة فرض حظر كامل على النفط والغاز الروسي».

يأتي هذا فيما قالت وزارة الدفاع البريطانية اليوم، إن القوات المسلحة الروسية تسعى لتعزيز أعداد قواتها بأفراد خرجوا من الخدمة العسكرية منذ عام 2012، في محاولة منها لمواجهة خسائرها المتزايدة خلال عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وأضافت الوزارة، في آخر تقرير استخباراتي لها نشرته على موقع «تويتر»، أن الجهود التي تبذلها روسيا لإنشاء مزيد من القوة القتالية تشمل محاولة التجنيد من منطقة ترانسنيستريا غير المعترف بها في مولدوفا.

وتشير تقديرات وزارة الدفاع الأوكرانية إلى أن روسيا فقدت أكثر من 19 ألف فرد خلال العملية العسكرية في أوكرانيا من بينهم عدد من كبار قادة الجيش الروسي.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، عن تدمير مركز لتدريب المرتزقة في منطقة دنيبروبتروفسك بصواريخ عالية الدقة.  

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أنها دمرت 49 هدفًا عسكريًا وإسقاط 7 مسيرات أوكرانية خلال يوم واحد، فضلًا عن تدمير منظومة دفاع جوي من طراز S 300 في مطار تشوغو يف. 

فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا ​أوكرانيا

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وائل لطفي

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