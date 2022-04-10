«ملف سرى».. عندما يبدع أشرف الزفتاوى فى دمج الآلات الشرقية بالأوركسترا الكلاسيكية

حالة خاصة جدًا، صنعها الموسيقار العالمي أشرف الزفتاوى، فى تتر وفواصل مسلسل «ملف سري» للنجم هاني سلامة، الذى يعرض فى الماراثون الدرامي الرمضاني الحالى، جذبت الجمهور وجعلته يتصدر المشهد ويشارك النص والشخصيات في اكتمال السياق الدرامي للأحداث التشويقية، فقد اعتمد «الزفتاوي» على مزج الآلات الشرقية بالموسيقى الأوركسترالية الكلاسيكية؛ وصنع ملحمة موسيقية تعبر عما تعجز بقية العناصر الدرامية الثابتة في ترجمته أو قوله، مثل الأحاسيس الداخلية والتغييرات النفسية والتنبيهات وغيرها.

فقد أبدع «الزفتاوي» وشكل مثلثا دراميا مميزا مع المؤلف محمود حجاج، والمخرج حسن البلاسي، لتقديم ملحمة درامية متكاملة الأركان بين النص والصورة وأداء الأبطال المميز، والخيال بالموسيقى التصويرية، التى تلعب دورًا هامًا في نجاح المسلسل.

«الدستور» تواصلت مع الموسيقار أشرف الزفتاوى، الذى أعرب عن سعادته وفخره بوضع الموسيقى التصويرية لأحداث «ملف سري»، معتبرا أن المسلسل تجربة فريدة وعملا قريبا جدا إلى قلبه وسط الأعمال الدرامية التى قام بوضع الموسيقى التصويرية لها خلال مشواره.

وأضاف «الزفتاوى»، فى تصريحات خاصة لـ«الدستور»: وافقت دون تردد بمجرد تواصل الجهة المنتجة معى، وبذلت مجهودًا جبارًا لخروج ملحمة موسيقية درامية قوية، خاصة أننى لمست أنه عمل متكامل الأركان ومميز على كافة المستويات بداية من السيناريو المكتوب بحرفية شديدة، وبه كل التيمات الأكشن والرومانسية والاجتماعي، لذا ركزت على إظهار الآلات الشرقية خلال صناعة الموسيقى، وتم دمجها بالأوركسترا الكلاسيكية.

أما عن كواليس التعاون مع فريق العمل، والتحضيرات الخاصة قال «الزفتاوي»: سعدت كثيرا بالتعاون الأول مع المخرج حسن البلاسي، والمؤلف محمود حجاج، وتشرفت بتكرار التعاون مع شركة فنون مصر لمالكيها المنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، بعد تقديم موسيقى مسلسل «قيد عائلي» وأشعر بأريحية فى التعاون معهما، وأتمنى لهما كل التوفيق والنجاح.

وكشف «الزفتاوى» عن التحضيرات الخاصة بالموسيقى التصويرية قائلا: تم عقد عدة جلسات عمل مع المؤلف والمخرج منذ شهر ديسمبر الماضي للخروج بأفضل صورة، وتحدثنا كثيرا عن خلق مادة موسيقية مغايرة لها أبعاد تتناسب مع طبيعة النص والصورة وتخصصات الأبطال فى المسلسل وتبادلنا الأراء بكل بساطة والحمد لله، اتفقنا فى كل شيء ما جعل هذه المادة لها خصوصية كبيرة فى مستواها الموسيقى، فالموسيقى التصويرية تستوحى وتتأثر كثيرا بروح العمل، من خلال عدة مكونات منها الشخصيات أو مكان وزمن الأحداث، فالسياق الدرامى يستوجب وضع تغيرات مفاجئة فى الإطار العام، فمثلا المشاهد يبدأ الحلقة بأجواء درامية وتنقلب الأحداث فى دقائق لمطاردات بوليسية أو تراجيديا وأخرى إلى حالة توتر وإيقاع صاخب، وأحيانا لحظات درامية ورومانسية؛ وهنا نؤكد أن الموسيقى تلعب دورًا مهمًا فى كل تغيير يحدث، وهنا يكون التحدى الحقيقى للمؤلف الموسيقى.

أبطال وصناع «ملف سري»

«ملف سري» يضم أكثر من 25 شخصية كل منهم تتمحور من خلاله الأحداث بشكل بسيط ويتم من خلاله مناقشة أحد الملفات السرية لتصل للجمهور بشكل مبسط، يقوم ببطولته النجم هاني سلامة، وإنتاج شركة مجموعة فنون مصر لمالكيها ريمون مقار، ومحمد محمود عبد العزيز، بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمسلسل تدور أحداثه في حقبة زمنية مختلفة، وتحديدا عام 2013، ويشارك خلالها نخبة كبيرة من الفنانين، منهم محمد محمود عبدالعزيز، عائشة بن أحمد، دنيا عبدالعزيز، نضال الشافعي، دينا، محسن محيي الدين، ماجد المصري، إيهاب فهمي، كارولين عزمي، نبيل عيسى، صبا الرافعي، إيمان يوسف، مادلين طبر، أحمد الرافعي، رحمة حسن، عمر زكريا، نور محمود، مهند حسنى، محمود حجازى، وهو من تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي.