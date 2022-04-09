الاختيار3 حلقة8|لإعادة برلمان الإخوان.. مرسي يُهدد بـ«موجة إضرام نيران»

شهد مسلسل “الاختيار 3” تصاعدًا كبيرًا في الأحداث خاصة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس النواب، لتتصاعد وتيرة عنف جماعة الإخوان الإرهابية وتحاول القوات المسلحة إنهاء الأزمة والدعوة لحوار وطني.

وانتهت الحلقة الثامنة من مسلسل "الاختيار 3"، بعرض مقطع فيديو يرصد اجتماع الرئيس المعزول محمد مرسي مع المشير طنطاوي حينما كان وزيرًا للدفاع وقائدًا للأركان واللواء عبد الفتاح السيسي، وخلاله حاول مرسي تهديد المشير طنطاوي مطالبًا بالتلاعب في نتيجة الانتخابات الرئاسية التي وصل بها مرسي لسد الحكم في عام 2012.

وقال مرسي للمشير طنطاوي: "النتيجة ما تتغيرش لان دي لو حصلت ليس لها من دون الله كاشفة “، وتابع: ”الموجة اللي موجودة هي موجة إضرام نيران وأنا لا أتمنى ذلك ولا أرجوه وكذلك لا اتحمل المسؤولية".

ليرد المشير طنطاوي حازمًا ومحذرًا: "لو حصل وجهة ما حاولت تضرم النار في البلد هتبقى مصيبة على البلد كلها، أنا عاوز تاخد بالك بس خد بالك ونبههم لكده".

وبدأ مرسي يساوم المشير طنطاوي بشأن عاودة مجلس الشعب المنحل بحكم من المحكمة الدستورية بعد أن سيطر عليه الإخوان والسلفيين، وطالب مرسي بتشكيل لجنة فتوى لإعادتهم.

ورد المشير طنطاويرافضًا التدخل في أحكام القضاء: "الموضوع ده مش محل للنقاش والشعب مش هيوافق".

مسلسل «الاختيار 3» يوثّق بالأدلة فترة مهمة في تاريخ مصر الحديث، منذ تولي جماعة الإخوان الإرهابية الحكم، وسعي قياداتها للسيطرة على مفاصل الدولة، حتى رحيلهم بثورة شعبية في 30 يونيو 2013.

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

يعرض مسلسل الاختيار 3 يومياَ في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء: