السبت 09 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

دونيتسك: أوكرانيا خططت لاستفزازات من أجل اتهام روسيا بقتل المدنيين

دونيتسك
دونيتسك

 أكد المتحدث باسم قوات جمهورية دونيتسك إدوارد باسورين أن أوكرانيا خططت مؤخرا للقيام باستفزازات من أجل اتهام روسيا بقتل المدنيين.

وذكرت قناة روسيا اليوم، أن هذه التصريحات جاءت تعليقا على قصف محطة قطارات "كراماتورسك" بأوكرانيا، مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى.

وأضاف باسورين، اليوم /السبت/،أن أوكرانيا أعلنت قبل أيام قليلة عن إجلاء المدنيين من مدينتي "كراماتورسك" و"سلافيناسك" وبدأ المواطنون في التجمع بمحطات القطارات، ثم أطلقوا صاروخا، وظنوا أنه لن يستطيع أحد تصوير حطام الصاروخ وهو من طراز "توتشكا ـ أو".

وكانت وزارة الدفاع الروسية نفت اتهامات كييف بتنفيذ ضربة صاروخية على محطة "كراماتورسك" للقطارات بإقليم دونباس شرقي أوكرانيا، مشيرة إلى أن صاروخ "توتشكا أو" الذي تم العثور على حطامه في مكان القصف، موجود لدى القوات الأوكرانية.

دونيتسك أوكرانيا كييف

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