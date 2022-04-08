جونسون: المملكة المتحدة ترسل أسلحة بقيمة 130 مليون دولار إلى أوكرانيا

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الجمعة، إن المملكة المتحدة سترسل إلى أوكرانيا معدات عسكرية بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني (130 مليون دولار).



وصرح جونسون - في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع المستشار الألماني أولاف شولتز، حسبما أفادت "الجارديان" البريطانية" اليوم - قائلاً : "يمكنني أن أعلن أن المملكة المتحدة سترسل معدات عسكرية عالية الجودة بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني إلى القوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك المزيد من صواريخ ستار ستريك، المضادة للطائرات التي تطير 3 أضعاف سرعة الصوت و 800 صاروخ آخر مضاد للدبابات".



وأشار إلى أن الصواريخ المضادة للطائرات "دقيقة وقادرة على البقاء في السماء حتى يتم توجيهها الى هدفها".

كما أعلن أن الجيش البريطاني سيدخل إلى ترسانته 100 مركبة بوكسر مدرعة إضافية، مما يضمن وصول المزيد من المركبات إلى خط المواجهة بشكل أسرع.



وقال جونسون - في تصريحات وفق ما أورده بيان للخارجية البريطانية على موقعها الإلكتروني - إنه يمكن استخدام المركبات المدرعة الرقمية الحديثة لنقل القوات إلى خط المواجهة ويمكن إعادة تشكيلها بسرعة لأداء أدوار مختلفة في ساحة المعركة.

وعملت المملكة المتحدة وألمانيا معًا بشكل وثيق في برنامج بوكسر للجيش البريطاني، حيث استفادت بريطانيا من بناء بوكسر في المملكة المتحدة بخبرة وبيانات وتعاون ألماني. وتمتلك ألمانيا الآن أكثر من 400 مركبة بوكسر.



وأضاف جونسون أنه في هذه الأوقات الصعبة، توفر شراكتنا الدفاعية العميقة الطمأنينة لشعبنا والعالم بأسره، مع ضمان استعدادنا أيضًا للرد على التهديدات الجديدة. وسيضمن هذا البرنامج المشترك مع ألمانيا أن تمتلك جيوشنا معدات على أحدث طراز لأن غزو أوكرانيا يهز أسس السلام والأمن الأوروبيين.

