السيسى يتفقد أعمال تطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم، الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى.

وحرص الرئيس على الاطمئنان من العاملين في المواقع المختلفة على سير العمل وكذا الاستماع لآرائهم، مهنئًا إياهم بمناسبة شهر رمضان المعظم.

وتضمنت جولة الرئيس تفقد سير العمل بمحور جيهان السادات الرابط بين مناطق وسط البلد وميدان رمسيس حتى طريق الأوتوستراد، فضلًا عن أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوي الذي يربط بين جنوب القاهرة في منطقة المعادي حتى حي الأسمرات، إلى جانب المراحل النهائية من محور دكتورة سميرة موسي الرابط بين حي الأسمرات ومناطق شرق القاهرة والقاهرة الجديدة.