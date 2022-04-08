الجمعة 08 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الكنيسة: اغتيال القمص أرسانيوس رسالة من المتشددين لكن أعمال الشيطان لا وزن لها

القمص أرسانيوس
القمص أرسانيوس

قال القمص رويس مرقس، الوكيل السابق لبطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، في تصريح له من خارج جمهورية مصر العربية، إن الدولة والكنيسة يتابعان عن كثب الآن مسألة التحقيقات في اغتيال القمص أرسانيوس وديد، راعي كنيسة السيدة العذراء مريم للأقباط الأرثوذكس بحي مُحرم بك.

 

وأوضح أنه على الفور انتقل إلى مستشفى القوات المسلحة بسيدي جابر مدير الأمن، بالإضافة إلى أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوكسية في الإسكندرية، وهم: أصحاب النيافة الأنبا بافلي أسقف المنتزة والأنبا أيلاريون أسقف قطاع غرب والأنبا هيرمينا أسقف قطاع شرق، بالإضافة إلى الوكيل الحالي للبطريركية القمص إبرام إيميل راعي الكنيسة المرقسية الكبرى بمحطة الرمل.


وأوضح أنه من المستبعد أن يكون القاتل مختل عقليا لأن استهدافه للأب الكاهن قد جليا للعيان أمام الخدام الآخرين الذين كانوا في اصطحاب القمص المغتال، إضافة إلى المارة، موضحًا أنه بنسبة كبيرة أن ذلك الأمر رسالة من بعض المتشددين أنهم موجودين؛ إلا أن الكنيسة تعتبر القمص المعتال شهيد وشفيع لكن أعمال الشيطان لا وزن لها.

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وائل لطفي

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