تباين الإصابات اليومية جراء كورونا فى عدد من الدول العربية

أعلنت وزارات الصحة في عدد من الدول العربية، اليوم الخميس، حصيلة الإصابات والوفيات وحالات التعافي من فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ففي البحرين، سجلت وزارة الصحة 620 إصابة، وشفاء 788 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 551 ألفا و408 حالات، فيما استقر إجمالي حالات الوفاة عند حاجز 1472 حالة، وذلك عقب عدم تسجيل حالات وفاة جديدة.



وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 274 إصابة جديدة وحالتي وفاة، وتماثل 684 شخص للشفاء؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و321 ألفا و369 حالة، والوفيات إلى 25 ألفا و181 حالة، وحالات الشفاء إلى مليونين و286 ألفا و917 حالة.

وفي الإمارات، أعلنت الصحة الإماراتية عن 243 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع عدد الحالات المسجلة 893 ألفا و172 حالة.