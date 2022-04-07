الخميس 07 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاتحاد الإفريقي ينشر بعثة مراقبة انتخابات الجمعية الوطنية في جامبيا

جريدة الدستور

أعلن الاتحاد الإفريقي اليوم، نشر بعثته لمراقبة انتخابات الجمعية الوطنية في جامبيا المزمع انطلاقها بعد غد السبت، بناءً على دعوة من حكومة جمهورية جامبيا.

وأشار بيان الاتحاد الإفريقي، إلى أن الانتخابات في دولة جامبيا فرصة لترسيخ السلام والديمقراطية والحكم، وإشراك الشباب الذي يعد فئة اجتماعية وسياسية لا غنى عنها ومفتاح لعملية التحول الديمقراطي في البلاد، كما يتمثل هدف البعثة في القيام بتقييم مستقل وهادف وحيادي لإنتخابات الجمعية الوطنية، وتقديم توصيات لتحسين الانتخابات في المستقبل، مما سيساهم في توطيد الحكم الديمقراطي والسلم والاستقرار في البلاد.

وسيتم نشر فريق مراقبي الاتحاد الأفريقي في أقاليم البلاد، لمراقبة الأيام الأخيرة من الحملات الانتخابية، وعملية الاقتراع والأيام التي تعقب التصويت، وستلتقي بعثة الاتحاد الأفريقي مع مختلف مؤسسات الدولة، واللجنة الانتخابية المستقلة، والأحزاب السياسية، والمجتمع المدني، ووسائل الإعلام، ووكالات الأمن وأصحاب المصلحة الآخرين، وستتفاعل البعثة مع بعثات مراقبة الانتخابات الأخرى في البلاد، والبعثات الدبلوماسية المتواجدة في جمهورية جامبيا.

وتتمثل مهمة بعثة الاتحاد الأفريقي لمراقبة الانتخابات في مراقبة انتخابات الجمعية الوطنية، وفقاً مع الأحكام ذات الصلة الواردة في الميثاق الأفريقي حول الديمقراطية والانتخابات والحكم، الذي دخل حيز التنفيذ في 15 فبراير 2012، وإعلان منظمة الوحدة الأفريقية الاتحاد الأفريقي حول المبادئ التي تحكم الانتخابات الديمقراطية في إفريقي، الذي اعتمده مؤتمر الاتحاد الأفريقي في يوليو 2002، والمبادئ التوجيهية للاتحاد الافريقي لبعثات مراقبة ورصد الانتخابات، والمواثيق الدولية ذات الصلة التي تحكم مراقبة الانتخابات، والدستور فضلًا عن قوانين جمهورية جامبيا.

ستستند مراقبة وتوصيات بعثة الاتحاد الأفريقي لمراقبة الانتخابات على مبادئ المصداقية والشفافية والنزاهة والمهنية في سير الانتخابات، الواردة في صكوك الاتحاد الافريقي.

بعد الانتخابات، ستصدر بعثة الاتحاد الأفريقي لمراقبة الانتخابات تقييماً أولياً حول الانتخابات في مؤتمر صحفي في بانجول، وسيتم إصدار تقرير نهائي مفصل حول الانتخابات في غضون ثلاثة أشهر، وستتم مشاركته مع السلطات والمؤسسات المعنية في جامبيا.

الاتحاد الافريقى جامبيا الجمعية الوطنية في جامبيا

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