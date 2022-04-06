الأربعاء 06 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق هائل داخل إحدى الورش فى دمياط

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نجحت قوات الحماية المدنية فى السيطرة على حريق هائل داخل إحدى الورش بمنطقة الشعراء بمدينة دمياط بالقرب من الوحدة الصحية قبل أن تمتد النيران لثلاثة منازل.

البداية كانت بورود بلاغ الى  اللواء حسام بدرة مدير أمن دمياط، يفيد بنشوب حريق بقرية الشعراء داخل إحدى الورش وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمحاولة السيطرة على الحريق.

وتبين ان النيران كادت أن تصل إلى المنازل المجاورة إلا أن الحماية المدنية سيطرت على الحريق وتم الدفع بعدد 3 سيارات إطفاء.

تم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

قوات الحماية المدنية حريق دمياط ثلاثة منازل إحدى الورش

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