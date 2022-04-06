الأربعاء 06 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السلطات السعودية تُفرج عن المهندس المصري علي أبو القاسم

على القاسم
على القاسم

أصدرت السلطات السعودية قرارا بالإفراج عن المهندس المصري علي أبو القاسم، والمحكوم عليه بالإعدام في المملكة بحكم قضائي، وفقا لما أوردته قناة العربية فى نبأ عاجل.

ومن المقرر أن يغادر أبو القاسم مساء اليوم الأربعاء، من المملكة متجها إلى مطار أسوان ليصل البلاد بعد رحلة معاناة في السجون السعودية.

وجاء القرار السعودى بعد تخفيف محكمة استئناف جدة بالمملكة منذ 4 أشهر، الحكم على المهندس علي أبو القاسم من 25 عاما إلى 8 سنوات وغرامة 50 ريالا، بتورطه في ترويج مخدرات.

في مايو الماضى، ثمنت سفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، والذي أكد حكم المحكمة الجزائية السعودية بتخفيف حكمها الصادر ضد المهندس المصري على أبوالقاسم، ليصبح 8 سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف ريال سعودي، وإلغاء حكمها السابق ضد المواطن المصري بـ25 سنة سجن وغرامة مالية تقدر بـ100 ألف ريال سعودي.

وأعربت السفيرة نبيلة مكرم، عن عميق شكرها للسلطات المعنية بالمملكة العربية السعودية، مشيدة بالتعاون النيابي والقضائي المصري السعودي، والذي نتج عنه استكمال الإجراءات حتى الوصول إلى حكم المحكمة الجزائية بالمملكة بتخفيف العقوبة الصادرة ضد المهندس المصري علي أبوالقاسم إلى 8 سنوات، شاكرة كل ما بذل من جهد وتعاون خلال الفترة الماضية.
 
كما وجهت خالص شكرها للمستشار حمادة الصاوي النائب العام المصري، على كل ما بذله من جهد في هذه القضية، والعمل سويا على إطلاع الجانب السعودي المختص بجميع المستندات والأوراق التي تخدم صالح المواطن المصري في القضية، وبتخفيف هذا الحكم تكون قد جنت الجهود ثمارها وكلل السعي والتنسيق الدائم بالهدف المطلوب.

السلطات السعودية علي أبو القاسم الإعدام مطار اسوان السجون السعودية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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