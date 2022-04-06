الأربعاء 06 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بعد إفراج السلطات السعودية عنه.. أول تعليق من زوجة المهندس على أبوالقاسم

المهندس علي أبو القاسم
المهندس علي أبو القاسم

قالت ابتسام سلامة، زوجة المهندس علي أبوالقاسم- ابن محافظة أسوان- في أول تعليق لها عقب إفراج السلطات السعودية عن زوجها، إنها تفاجأت اليوم باتصال زوجها يخبرها أنه موجود في المطار قادمًا إلى مصر بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة والعفو عنه، موضحة أن قضية زوجها استمرت ٦ سنوات حتى أثبت براءته من تهمة الاتجار في المخدرات.

وأضافت سلامة في تصريح لـ"الدستور" أن شعورها لا تستطيع وصفه من السعادة الغامرة التي تشعر بها، قائلة: "أنا لحد دلوقتي مش مصدقة حاسة إني في حلم، الحمد لله رب العالمين أنا كنت زعلانة أنه مكنش معانا في أول رمضان"، مشيرة إلى أنها وجميع أهالي أسوان سيكونون في انتظار قدوم زوجها المهندس علي أبوالقاسم في المطار بعد عودته إلى بلده.

وسادت حالة من الفرحة والبهجة وسط أهالي أسوان بعد علمهم بخبر العفو عن المهندس علي أبو القاسم وخروجه من السجن، حيث تداول العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك المنشورات للتعبير عن شعورهم بالفرحة لعودة ابن بلدتهم إلى أراضي الوطن مرة أخرى. 

أسوان مخدرات السلطات السعودية اتصال هاتفي تخفيف الحكم المهندس علي أبو القاسم

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وائل لطفي

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