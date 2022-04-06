الأربعاء 06 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس كازاخستان يؤكد أهمية تعزيز التعاون مع الإمارات فى مختلف المجالات

قاسم جومارت توكاييف
قاسم جومارت توكاييف

أكد رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، أهمية تعزيز التعاون مع الإمارات في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والاستفادة من الفرص المتنوعة التي تتوفر لدى البلدين.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية وام، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء، من رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، حيث أشار الأخير إلى العلاقات المتميزة بين البلدين.

وعلى صعيد آخر، رحب نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي وزير الداخلية الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، بانضمام مملكة هولندا لدول التحالف الأمني الدولي، مؤكدًا أن ذلك يشكل إضافة نوعية لهذا العمل التكاملي المشترك.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا لوزراء داخلية دول التحالف الأمني الدولي، الذي يضم كلًا من دولة الإمارات، والجمهورية الفرنسية، والجمهورية الإيطالية والبحرين والمملكة المغربية ومملكة إسبانيا وإسرائيل والسنغال، وسنغافورة وسلوفاكيا إلى جانب هولندا التي انضمت اليوم لهذا التحالف، وتستضيف وزارة الداخلية الإماراتية أمانته العامة.

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