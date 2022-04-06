«ديلي ميل»: مصر ثاني أفضل مقصد سياحي بالعالم في الربيع والصيف

اختار صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الشهيرة مصر ضمن أفضل المقاصد السياحية للزيارة خلال فصلي الربيع والصيف بالعام الجاري، حيث جاءت مصر في المركز الثاني في قائمة أفضل المقاصد السياحية المرشحة.



وسلطت الصحيفة الضوء على عدد من المدن السياحية المصرية، وذلك خلال التقرير الذي نشرته عبر موقعها الإلكتروني تحت عنوان "أهم المقاصد للإجازات لعام 2022: اتجاهات السفر التي يجب مشاهدتها وأين تزور في فصلي الربيع والصيف".



وتناول التقرير المقاصد السياحية المصرية، من بينها مدينة القاهرة التي وصفها بأنها نابضة بالحياة، ومدينة مرسى علم التي أكد أنها جنة الغواصين ومحبي رياضة الغوص لما تتمتع به من حياة بحرية ثرية بالشعاب المرجانية على شواطئ البحر الأحمر.

وأوضح التقرير أن مدينة الغردقة هي مدينة لقضاء الإجازات للاستمتاع بالمقومات السياحية المتنوعة التي تتمتع بها، وأشار إلى مدينة الأقصر التي تعتبر أكبر متحف مفتوح للآثار المصرية القديمة، وإلى منطقة أهرامات الجيزة ووصفها بالعظيمة والخالدة كما أنها تحتوي على هرم الملك خوفو العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع للعالم القديم.



وأشار التقرير إلى أن المقصد السياحي المصري يعد من المقاصد السياحية القليلة في العالم التي تتميز بتنوع منتجاتها السياحية حيث يتمتع بمناظر طبيعية خلابة وحضارة عريقة.



ودعت الصحيفة، في نهاية قريرها، السائحين لزيارة المقصد السياحي المصري خلال العام الجاري للاستمتاع بالعديد من المقومات السياحية المتنوعة والقيام بالأنشطة السياحية المختلفة التي يمكن تجربتها في مصر، لافتا إلى أن العام الجاري يوافق ذكرى مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون الفريدة.