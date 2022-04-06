الأربعاء 06 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الجريدة الرسمية تنشر قرار نقل مقر قسم طب شرعى الزقازيق

وزير العدل
وزير العدل

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، قرار المستشار عمر مروان، وزير العدل، بنقل مقر قسم طب شرعي الزقازيق.

تضمن القرار: بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته، وعلى كتاب قطاع الطب الشرعي، وعلى ما تم عرضه من المستشار مساعد وزير العدل لشئون قطاعي الخبراء المدن والطب الشرعي.

ونصت المادة الثانية، أنه على الإدارات المختصة بوزارة العدل تنفيذ القرار، وإخطار الجهات المعنية به، وينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 2022/4/5.

الجريدة الرسمية وزير العدل قسم طب شرعي الزقازيق السلطة القضائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

وائل لطفى يكتب: أبو الفتوح.. نموذج لسياسى متلاعب عرفته مصر فى فترات الانتقال

الأكثر قراءة

آخر موعد لشهادة 18 البنك الأهلي| موعد انتهاء شهادة ١٨% بنك مصر

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بتعديل «الضريبة على الدخل»

جدول مواعيد البنوك في رمضان 2022.. وأيام الإجازات الرسمية للقطاع المصرفي

أخبار فاتتك| عرض ليفربول لصلاح وتعديل جداول امتحانات صفوف النقل

الحكومة تنفي رفع الغياب عن طلاب المدارس خلال شهر رمضان

حرارة شديدة في ساعات الذروة.. «الأرصاد» تكشف طقس الـ72 ساعة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

ماذا تبقى للشعراء؟

محمد المعتصم

مشوار محمد رمضان

ماجد حبته

صحة وتعليم.. ومعهد ناصر

حسين دعسة

فوكوياما يدعو بوتين لفهم الليبرالية.. قبل اجتياح العالم

منى رجب

خلف خطوط موسم رمضان ٢٠٢٢

محمود خليل

ليلة الرؤية.. وأنغام «المسحراتى والمنشد»

محمد المعتصم

تسجيلات الشاطر

أحمد سعد زايد

رمضان كشهر للوعى والبهجة

صور

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

مباراة الأهلى والهلال السوداني

صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 8 فلسطينيين من الضفة الغربية

الحكومة الإسرائيلية قاب قوسين أو أدنى من الانهيار

الخارجية الفلسطينية: تصريحات بينيت استمرار للعدوان الإسرائيلى الرسمى