الجريدة الرسمية تنشر قرار نقل مقر قسم طب شرعى الزقازيق

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، قرار المستشار عمر مروان، وزير العدل، بنقل مقر قسم طب شرعي الزقازيق.



تضمن القرار: بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته، وعلى كتاب قطاع الطب الشرعي، وعلى ما تم عرضه من المستشار مساعد وزير العدل لشئون قطاعي الخبراء المدن والطب الشرعي.



ونصت المادة الثانية، أنه على الإدارات المختصة بوزارة العدل تنفيذ القرار، وإخطار الجهات المعنية به، وينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 2022/4/5.