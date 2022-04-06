إصابة الكثيرين به.. أسباب وعلاج «دوار» بعد الإفطار في رمضان

برز بشكل كبير الحديث عن الشعور بـ"الدوار" بعد تناول وجبة الإفطار في رمضان.

وقال الدكتور مجدي ميشيل، استشاري أمراض الباطنة، إن الشعور بـ"الدوار" بعد تناول الطعام، يجرع إلى:

انخفاض ضغط الدم:

يعتبر انخفاض ضغط الدم من أبرز الحالات التي تسبب الدوخة بعد الأكل للكثيري ، حيث يتعرض البعض للدوخة بعد تناول الطعام بفترة بسيطة، فيشعر الشخص بالدوار، والضعف، والهزال، والذي قد يقف عند هذا الحد، أو يتطور الأمر ليصل إلى حالة إغماء.

والسبب وراء انخفاض مستوى ضغط الدم بعد الأكل يعود إلى أنه لدى بعض الأشخاص يقوم القلب بتزويد المعدة والأمعاء الدقيقة بالدم بكميات كافية تكفي لهضم الطعام، لكن هؤلاء الأشخاص لا يتقبل جسمهم هذه العملية الهامة، خاصة مع تكرار إنقباض الأوعية الدموية وإنبساطها، فينخفض ضغط الدم لديهم، ولا يصل الدم بشكل جيد إلى الدماغ، فيحدث الشعور بالدوخة، وإن كان إنخفاض ضغط الدم كبير قد يصل الأمر إلى فقد الوعي المؤقت ، لكنه أمر غير شائع الحدوث، فما يحدث كثيرا هو الدوخة فقط .

خطورة الشعور بالدوار بعد الأكل؟

هذه الحالة تشكل خطرا على الصحة لو تم تجاهلها، وعدم علاجها، فان تكرار إنخفاض ضغط الدم خاصة الذي يسبب الإغماء بعد الأكل يزيد من إحتمال الإصابة بالسكتة الدماغية، أو الذبحة الصدرية، كما أن تكرار عدم وصول الدم للدماغ بشكل كافي قد يسبب في المستقبل مضاعفات صحية خطيرة ، لذلك يجب علاج هذه المشكلة وعدم الاستهانة بها.

نصائح للأشخاص الذين يشعرون بالدوار بعد تناول الأكل نتيجة إنخفاض ضغط الدم: