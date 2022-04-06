الأربعاء 06 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رمضان كريم

موعد اذان المغرب 5 رمضان 1443.. ودعاء خامس أيام رمضان 2022

اذان المغرب
اذان المغرب

ازدادت حدة البحث عن موعد أذان المغرب 5 رمضان 1443 عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي لرغبة الملايين من المصريين في ترتيب مواعيدهم الإفطار في منازلهم.

ويستعرض الدستور من خلال هذا التقرير دعاء اليوم الخامس من رمضان وعدد ساعات الصيام في 5 رمضان 2022.

موعد اذان المغرب 5 رمضان 1443

يؤذن لصلاة المغرب يوم الأربعاء 6 أبريل 2022 الموافق 5 رمضان 1443 في تمام الساعة 6:17 دقيقة مساءا حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة حيث يلتزم بهذا التوقيت الصائمين والمصلين حيث يتم التنويه خلال كافة وسائل الإعلام على مراعاة فروق التوقيت لسكان باقي محافظات جاء ذلك وفقا للإمساكية التي أعدتها الهيئة المصرية العامة للمساحة.

كما يؤذن لصلاة الفجر في تمام الساعة 4:10 دقائق فجرًا فيما تشرق الشمس في تمام الساعة 5:39 دقيقة صباحا فيما يؤذن لصلاة الظهر الساعة 11:57 دقيقة ظهرا والعصر في تمام الساعة 3:30 دقيقة عصرا فيما يؤذن للعشاء الساعة 7:39 دقيقة مساءا.

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دعاء اليوم الخامس من شهر رمضان المبارك 2022

دعاء خامس أيام رمضان 2022

يكثر المسلمين من الدعاء في شهر رمضان المبارك وبعضهم يختص بعض الأدعية لأيام معينة من الشهر الكريم ولعل أبرز الأدعية الواردة ما يلي :-

  • اللهم ارزقني الصلاح في كافة أموري .. والبركة في العمر والصحة والرزق.
  • اللهم اجعلني من المستغفرين والتوابين.
  • اللهم اجعلنا من القائمين الركع السجود في شهر الكريم.
  • اللهم أرزقني حسن السريرة.
  • اللهم أسألك بعزتك أن تنجيني من النار .. واغفر خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري.
  • اللهم لا تجعلني من  الخائبين الخاسرين في شهر الكريم يا الله.
  • اللهم إنا نسألك المغفرة والرحمة والعتق من النار.
  • اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

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عدد ساعات الصيام في 5 رمضان 2022

يرغب الملايين في معرفة موعد أذان المغرب 5 رمضان 1443 حيث يؤذن للفجر في تمام الساعة 4:10 دقيقة فجرا بينما يؤذن لصلاة المغرب الساعة 6:17 دقيقة مساءا، وبذلك يكون عدد ساعات الصيام في خامس أيام الشهر الكريم 14 ساعة و27 دقيقة.

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