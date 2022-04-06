5 رمضان.. تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 6-4-2022
نستعرض لكم فى هذا التقرير تفاصيل حالة الطقس في مصر اليوم الأربعاء 6 أبريل 2022 الموافق 5 رمضان، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للحرارة على السواحل الغربية، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم فى مصر 5 رمضان
وقال خبراء الأرصاد- في بيان للهيئة، عن الطقس اليوم: إنه من المتوقع نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.
وأضافوا أن بالنسبة لحالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وعن حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر اليوم
العظمى الصغرى
- القاهرة 38 20
- الإسكندرية 28 17
- وادي النطرون 37 18
- طنطا 37 19
- شبين الكوم 37 19
- دمنهور 36 19
- بلطيم 25 17
- مطروح 26 17
- السلوم 32 18
- سيوة 41 20
- بورسعيد 33 20
- دمياط 32 20
- الزقازيق 39 21
- المنصورة 35 19
- الإسماعيلية 39 20
- السويس 38 20
- العريش 37 20
- رفح 36 20
- رأس سدر 39 21
- نخل 37 15
- نويبع 38 21
- طابا 35 21
- كاترين 30 16
- الطور 34 20
- شرم الشيخ 38 24
- الغردقة 36 23
- مرسى علم 36 22
- الفيوم 40 21
- بني سويف 40 21
- المنيا 40 21
- أسيوط 41 22
- سوهاج 42 23
- قنا 42 24
- الأقصر 42 24
- أسوان 42 25
- إدفو 42 26
- أبوسمبل 40 26
- الوادي الجديد 42 25
- شلاتين 36 22
- أبو رماد 35 20
- حلايب 32 21
- رأس حدربة 33 20