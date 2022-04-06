دعاء اليوم الخامس من شهر رمضان المبارك 2022

"ونحن أقرب إليه من حبل الوريد".. هكذا قال الله في القرآن مشيرا إلى مدى قرب الله من عباده، وإنه سبحانه وتعالى قادر على سماعهم في كل وقت وحين، كما قال الله تعالى "وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ"، وفي آية أخرى "وقال ربكم أدعوني استجب لكم".

كل هذه الآيات الكريمة وغيرها من الأحاديث النبوية الشريفة التي أكد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أن الله لن يخذل أبدًا أيادي عباده المرفوعة له بالدعاء.

وإذا كان الاستجابة لأصوات العباد في الدعاء موجودة طوال الوقت، فما بال بشهر رمضان المبارك، ولذلك تجد الكثير من المسلمين يحرص على أن يرفع يده بالدعاء في هذه الأيام المباركة، لعل الآمال تتحقق قبل قدوم رمضان في القادم.

واليوم الخامس من شهر رمضان المبارك لعام 2022، له دعاؤه الخاص، والذي نرصده خلال السطور التالية:

وهذا الدعاء ورد أنه مَنْ دَعَا بِهِ أُعْطِيَ فِي جَنَّةِ الْخُلْدِ سَبْعِينَ أَلْفَ سَرِيرٍ، عَلَى كُلِّ سَرِيرٍ جَارِيَةٌ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ”.

ودعاء اليوم الخامس من شهر رمضان المبارك عام 2022 هو:

رمضان اَللّهُمَّ اجعَلني فيهِ مِنَ المُستَغْفِرينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن عِبادِكَ الصّالحينَ القانِتينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن أوْليائِكَ المُقَرَّبينَ ، بِرَأفَتِكَ يا أرحَمَ الرّاحمينَ.

ويمكن ألا تكتفي بهذا الدعاء فقط فهناك أعداد لا حصر لها من الأدعية التي يمكن أن تتوجه بها إلى الله تعالى، كما أنه يمكن أن لا تتقيد بنص دعاء بعينه، ففي صلاتك توجه إلى الله بكل مافي قلبك من غير خوف أو حرج أو كلمات مرتبة ولكن هذا لا ينفي أن الأدعية والتي وردت في القرآن تحديدا لها فضل كبير ومنها:

قوله تعالى “رب لا تزرني فردا وأنت خير الوارثين”

وقوله تعالى “رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء”

وقوله تعالي ”وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِين فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِين"