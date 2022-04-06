الأربعاء 06 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

دعاء اليوم الخامس من شهر رمضان المبارك 2022

دعاء اليوم الخامس
دعاء اليوم الخامس من رمضان

"ونحن أقرب إليه من حبل الوريد".. هكذا قال الله في القرآن مشيرا إلى مدى قرب الله من عباده، وإنه سبحانه وتعالى قادر على سماعهم في كل وقت وحين، كما قال الله تعالى "وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ"، وفي آية أخرى "وقال ربكم أدعوني استجب لكم".

كل هذه الآيات الكريمة وغيرها من الأحاديث النبوية الشريفة التي أكد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أن الله لن يخذل أبدًا أيادي عباده المرفوعة له بالدعاء.

وإذا كان الاستجابة لأصوات العباد في الدعاء موجودة طوال الوقت، فما بال بشهر رمضان المبارك، ولذلك تجد الكثير من المسلمين يحرص على أن يرفع يده بالدعاء في هذه الأيام المباركة، لعل الآمال تتحقق قبل قدوم رمضان في القادم.

واليوم الخامس من شهر رمضان المبارك لعام 2022، له دعاؤه الخاص، والذي نرصده خلال السطور التالية:
وهذا الدعاء ورد أنه مَنْ دَعَا بِهِ أُعْطِيَ فِي جَنَّةِ الْخُلْدِ سَبْعِينَ أَلْفَ سَرِيرٍ، عَلَى كُلِّ سَرِيرٍ جَارِيَةٌ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ”. 

ودعاء اليوم الخامس من شهر رمضان المبارك عام 2022 هو:

رمضان اَللّهُمَّ اجعَلني فيهِ مِنَ المُستَغْفِرينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن عِبادِكَ الصّالحينَ القانِتينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن أوْليائِكَ المُقَرَّبينَ ، بِرَأفَتِكَ يا أرحَمَ الرّاحمينَ.

ويمكن ألا تكتفي بهذا الدعاء فقط فهناك أعداد لا حصر لها من الأدعية التي يمكن أن تتوجه بها إلى الله تعالى، كما أنه يمكن أن لا تتقيد بنص دعاء بعينه، ففي صلاتك توجه إلى الله بكل مافي قلبك من غير خوف أو حرج أو كلمات مرتبة ولكن هذا لا ينفي أن الأدعية والتي وردت في القرآن تحديدا لها فضل كبير ومنها:

قوله تعالى “رب لا تزرني فردا وأنت خير الوارثين”

وقوله تعالى “رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء”

وقوله تعالي ”وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِين فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِين"

شهر رمضان المبارك اليوم الخامس رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الاحاديث النبوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

وائل لطفى يكتب: أبو الفتوح.. نموذج لسياسى متلاعب عرفته مصر فى فترات الانتقال

الأكثر قراءة

«جعلنى أشعر أننى عذراء».. تفاصيل قصة حب الشاب المصرى بالبريطانية العجوز

آخر موعد لشهادة 18 البنك الأهلي| موعد انتهاء شهادة ١٨% بنك مصر

«الاختيار 3» يرصد ويوثق إفراج محمد مرسى عن قتلة السادات وفرج فودة

حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الأربعاء 6 أبريل 2022

تقارير تكشف استعداد مجموعة تخريبية أوكرانية لتنفيذ استفزاز فى خيرسون بقتل مدنيين

رد فعل غريب من نيللى كريم فى تجربة الـ«سكاى دايفينج» (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

ماذا تبقى للشعراء؟

محمد المعتصم

مشوار محمد رمضان

ماجد حبته

صحة وتعليم.. ومعهد ناصر

حسين دعسة

فوكوياما يدعو بوتين لفهم الليبرالية.. قبل اجتياح العالم

منى رجب

خلف خطوط موسم رمضان ٢٠٢٢

محمود خليل

ليلة الرؤية.. وأنغام «المسحراتى والمنشد»

محمد المعتصم

تسجيلات الشاطر

أحمد سعد زايد

رمضان كشهر للوعى والبهجة

صور

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

مباراة الأهلى والهلال السوداني

صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتدى على فلسطينيين فى باب العامود

الحكومة الإسرائيلية: خلافات بين بينيت ولابيد حول الموقف من روسيا

ولى عهد البحرين ورئيس وزراء إسرائيل يبحثان سبل تعزيز التعاون