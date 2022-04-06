أخبار فاتتك| عرض ليفربول لصلاح وتعديل جداول امتحانات صفوف النقل

شهد مساء الثلاثاء، الخامس من أبريل، العديد من الأحداث التي تصدرت محركات البحث على موقع «جوجل».

في نشرة «أخبار فاتتك» نقدم لك أهمها على النحو التالي:

طرد 19 من الموظفين الروس في الاتحاد الأوروبي

قالت بعثة روسيا لدى الاتحاد الأوروبي إن التصرفات الصبيانية وغير المسئولة ضد روسيا وصلت إلى طرد 19 شخصاً من موظفيها ووصفت تلك الخطوة بالعدائية، ولا يوجد لا مبرر لها (تفاصيل).



البنتاجون: الأعمال القتالية في أوكرانيا يمكن أن تستمر لعدة سنوات

صرح مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية بأنه سيكون هناك المزيد من الأعمال القتالية في أوكرانيا، وأن الصراع سيكون طويل الأمد وسيمتد لسنوات (تفاصيل).



ليفربول يقدم عرضا جديدا لمحمد صلاح

أفادت بعض التقارير بأن هناك انفراجة في المفاوضات مع اللاعب المصري العالمي محمد صلاح، بشأن تجديد عقده الذي ينتهي خلال الميركاتو الخاص بالانتقالات الصيفية لعام 2023 (تفاصيل).



الشيخ رمضان عفيفي: حماية الحدود تدخل الجنة

قال الدكتور رمضان عفيفي مدير عام المراكز الثقافية في وزارة الأوقاف إن الوقوف و الحراسة على والحدود والدفاع عن الوطن، من أعظم العبادات لله ويدخل الله بها أصحابها إلى الجنة (التفاصيل).



خطوة جديدة لتويتر

أعلنت شركة موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنها سوف تاخذ خطوة جديدة في حسابات بعض نشطائها، حيث إنها سوف تطالب بإزالة الصور والفيديوهات التي يظهر فيها أسرى الحرب، في حال تم نشرها وسوف تطالب بإزالة أي محتوى متعلق بأسرى الحرب، منشور من قبل أي مستخدم، إن تم نشره لغرض الإساءة لأي دولة لأن ذلك يعتبر ضد حقوق الإنسان (تفاصيل).



تعديل جداول امتحانات صفوف النقل

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه قام بالتواصل مع مديرية تعليم القاهرة وباقي المديريات للالتزام بخريطة الامتحانات كما وضعتها الوزارة وأنه سوف يتم تعديل مواعيد امتحانات القاهرة لسنوات النقل اليوم الأربعاء ووضع الجداول النهائية (تفاصيل).

النووي الصيني

صرح فرانك كيندال قائد القوات الجوية الأمريكية بأن نمو القوة النووية الصينية سينتج عنه عالم نووي ثلاثي الأطراف في خلال عدة سنوات، وأن ذلك يمثل تهديداً باستخدام الأسلحة النووية التكتيكية من قبل روسيا، ويكشف عن توسع الصين في قوتها النووية، الأمر الذي سيضع الصينيين على مستوى مكافئ تقريبًا في غضون سنوات قليلة للولايات المتحدة وروسيا (تفاصيل).