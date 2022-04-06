الأربعاء 06 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

«تويتر» تطالب بإزالة الصور والفيديوهات لأسرى الحرب

تويتر
تويتر

أعلنت شركة "تويتر"، أنها ستطالب بإزالة الصور والفيديوهات التي يظهر فيها أسرى الحرب، في حال تم نشرها على حسابات مرتبطة بسلطات الدول.

وأضافت الشركة أنها ستطالب بإزالة أي محتوى متعلق بأسرى الحرب، منشور من قبل أي مستخدم، إن تم نشره لغرض الإساءة.

وحسب بيان لـ "تويتر"، فإنها لن توصي كذلك الحسابات المرتبطة بالسلطات الروسية للمتابعين، وذلك في إطار سياساتها للتعامل مع "الحسابات التي تديرها سلطات الدول التي تفرض قيودًا على الإنترنت أو تشارك في نزاعات مسلحة".

وقالت "تويتر" إنه "عندما تحجب الحكومة مواقع على الإنترنت أو تقيد الوصول إليها على أراضي الدولة، وتكتم بذلك صوت المجتمع وتحد من قدرته للاطلاع على المعلومات بحرية، وفي الوقت ذاته تواصل استخدام خدمات الإنترنت للاتصالات الخاص بها، فإن ذلك يتسبب بإخلال كبير في التوازن الإعلامي".

وقالت الشركة إن إجراءاتها الجديدة ستطبق على الحسابات المرتبطة بالسلطات الروسية قبل كل شيء.

وأشارت إلى أن السياسات الجديدة في ما يخص عدم الترويج للحسابات الحكومية أو عدم توصيتها للمستخدمين، ستؤثر على أكثر من 300 حساب روسي مرتبط بالجهات الحكومية.

صور تويتر حرب تطالب أسرى الحرب طالب فيديوهات الصور والفيديوهات

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وائل لطفي

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