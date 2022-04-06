الأربعاء 06 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

قائد القوات الجوية الأمريكية: نمو القوة النووية الصينية سينتج عنه عالم نووى ثلاثى الأطراف

قائد القوات الجوية
قائد القوات الجوية الأمريكية فرانك كيندال

اعتبر قائد القوات الجوية الأمريكية فرانك كيندال، أن "نمو القوة النووية الصينية سينتج عنه عالم نووي ثلاثي الأطراف" في غضون عدة سنوات.

وقال "كيندال"، خلال ندوة الفضاء الـ37: "أعتقد أن أكبر المخاوف ذات شقين... الأول هو التهديد باستخدام الأسلحة النووية التكتيكية من قبل روسيا، والآخر هو الكشف عن توسع الصين في قوتها النووية، الأمر الذي سيضع الصينيين على مستوى مكافئ تقريبًا في غضون سنوات قليلة للولايات المتحدة وروسيا".

وأضاف: "هذا سيقودنا إلى عالم نووي ثلاثي الأطراف.. وأعتقد أننا بدأنا للتو في ذلك، وبدأنا للتو في التفكير فيما يعنيه ذلك".

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