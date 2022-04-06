الأربعاء 06 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التعليم يتدخل لحل أزمة جدول امتحانات صفوف النقل بالقاهرة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم التواصل مع مديرية تعليم القاهرة وباقي المديريات للالتزام بخريطة الامتحانات كما وضعتها الوزارة.

وأكد وزير التعليم عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه سوف يتم تعديل مواعيد امتحانات القاهرة لسنوات النقل اليوم الأربعاء.

كانت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة قد أعلنت مقترح موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022، حيث ستبدأ امتحانات الصفين الخامس والسادس الإبتدائى يوم الاثنين الموافق 18/4/2022 وحتى الثلاثاء الموافق26/4/2022، ولمدة 5 أيام .

وسيبدأ امتحان الصف الأول الإعدادي العام والرياضي والنقل الإعدادي المهني يوم الاثنين الموافق 18/4/2022، وحتى الاربعاء الموافق 27/4/2022، لمده 6 ايام .

امتحانات النقل للتعليم الفني الثلاثاء الموافق  26/4/2022 وحتى الخميس  الموافق 19/5/2022 ولمدة 14 يوم .

وامتحانات الصف الثاني الإعدادي العام والرياضي تبدأ يوم السبت الموافق 7/5/2022  وحتى الخميس الموافق 12/5/2022، ولمدة 6 ايام.

أما الصف الرابع الابتدائى فسيبدأ يوم الأحد الموافق 8/5/2022 وحتى الخميس الموافق12/5/2022 ولمدة 6 أيام .

وامتحانات الشهادة الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والإعدادية المهنية ستبدأ يوم السبت الموافق 14/5/2022 وحتي  الخميس الموافق 19/5/2022، ولمده 6 أيام.

وأشار محمد عطية وكيل أول الوزارة مدير المديرية إلي أن امتحانات المستوي الرفيع للصف الثالث الإعدادي ستكون يومي  13/4/2022 و 14/4/2022، أما المستوي الرفيع لصفوف النقل فوفقا لظروف كل إدارة في الفترة من 11/4/2022 وحتي 17/4/2022 على أن تستمر الدراسة برياض الأطفال والصفوف الأول والثاني والثالث الإبتدائي وفقا للخريطة الزمنية .

امتحانات الاثنين دراسة وزير التربية والتعليم محافظة القاهرة التعليم الفنى وزير التعليم

رئيس التحرير

وائل لطفي

وائل لطفى يكتب: أبو الفتوح.. نموذج لسياسى متلاعب عرفته مصر فى فترات الانتقال

الأكثر قراءة

«جزيرة غَمام».. طارق لطفى: لا أعترف بالبطولة المطلقة وأتمنى أداء شخصية «معاوية بن أبى سفيان»

«ويُطعِمُون الطعام».. متطوعون فى «حياة كريمة» يوزعون وجبات إفطار للفقراء: سعادتنا لا توصف

محمد الباز يكتب يوميات الاختيار (3): «موريس وإيرين».. لماذا قرر المسيحيون الهجرة من مصر أيام مرسى؟

مواعيد مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني على قنوات CBC وDMC والحياة

ظهور مثير للجدل.. «الاختيار 3» يكشف جرائم عبد المنعم أبو الفتوح

بأسعار مخفضة.. مستقبل وطن بالإسكندرية يفتتح 15 منفذا لبيع سلع رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

ماذا تبقى للشعراء؟

محمد المعتصم

مشوار محمد رمضان

ماجد حبته

صحة وتعليم.. ومعهد ناصر

حسين دعسة

فوكوياما يدعو بوتين لفهم الليبرالية.. قبل اجتياح العالم

منى رجب

خلف خطوط موسم رمضان ٢٠٢٢

محمود خليل

ليلة الرؤية.. وأنغام «المسحراتى والمنشد»

محمد المعتصم

تسجيلات الشاطر

أحمد سعد زايد

رمضان كشهر للوعى والبهجة

صور

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

مباراة الأهلى والهلال السوداني

صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتدى على فلسطينيين فى باب العامود

الحكومة الإسرائيلية: خلافات بين بينيت ولابيد حول الموقف من روسيا

ولى عهد البحرين ورئيس وزراء إسرائيل يبحثان سبل تعزيز التعاون