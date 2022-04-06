وزير التعليم يتدخل لحل أزمة جدول امتحانات صفوف النقل بالقاهرة

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم التواصل مع مديرية تعليم القاهرة وباقي المديريات للالتزام بخريطة الامتحانات كما وضعتها الوزارة.

وأكد وزير التعليم عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه سوف يتم تعديل مواعيد امتحانات القاهرة لسنوات النقل اليوم الأربعاء.

كانت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة قد أعلنت مقترح موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022، حيث ستبدأ امتحانات الصفين الخامس والسادس الإبتدائى يوم الاثنين الموافق 18/4/2022 وحتى الثلاثاء الموافق26/4/2022، ولمدة 5 أيام .

وسيبدأ امتحان الصف الأول الإعدادي العام والرياضي والنقل الإعدادي المهني يوم الاثنين الموافق 18/4/2022، وحتى الاربعاء الموافق 27/4/2022، لمده 6 ايام .

امتحانات النقل للتعليم الفني الثلاثاء الموافق 26/4/2022 وحتى الخميس الموافق 19/5/2022 ولمدة 14 يوم .

وامتحانات الصف الثاني الإعدادي العام والرياضي تبدأ يوم السبت الموافق 7/5/2022 وحتى الخميس الموافق 12/5/2022، ولمدة 6 ايام.

أما الصف الرابع الابتدائى فسيبدأ يوم الأحد الموافق 8/5/2022 وحتى الخميس الموافق12/5/2022 ولمدة 6 أيام .

وامتحانات الشهادة الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والإعدادية المهنية ستبدأ يوم السبت الموافق 14/5/2022 وحتي الخميس الموافق 19/5/2022، ولمده 6 أيام.

وأشار محمد عطية وكيل أول الوزارة مدير المديرية إلي أن امتحانات المستوي الرفيع للصف الثالث الإعدادي ستكون يومي 13/4/2022 و 14/4/2022، أما المستوي الرفيع لصفوف النقل فوفقا لظروف كل إدارة في الفترة من 11/4/2022 وحتي 17/4/2022 على أن تستمر الدراسة برياض الأطفال والصفوف الأول والثاني والثالث الإبتدائي وفقا للخريطة الزمنية .