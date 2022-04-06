البنتاجون: الأعمال القتالية فى أوكرانيا يمكن أن تستمر لعدة سنوات

اعتبر رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية الجنرال مارك ميلي أن الأعمال القتالية في أوكرانيا يمكن أن تستمر لعدة سنوات.

وقال ميلي في كلمة أمام الكونجرس: "سيكون هناك المزيد من الأعمال القتالية في أوكرانيا، أعتقد أنه سيكون صراعا طويل الأمد. أعتقد أنه سيمتد لسنوات على الأقل. لست متأكدا من امتداده لعشرات السنوات، ولكن امتداده على الأقل لسنوات هو شيء أكيد".

وأضاف: "نحن نتحدث عن صراع طويل جدا بدأته روسيا. أعتقد أن الناتو والولايات المتحدة وأوكرانيا، وكذلك جميع الحلفاء والشركاء الداعمين لأوكرانيا، سيشاركون في هذا الأمر لفترة طويلة".

وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة تدرب الجنود الأوكرانيين على الأسلحة الحديثة قال ميلي: "نعم هذا صحيح، تتطلب هذه المعدات تدريبا من أجل استخدامها، ونحن نقوم بتدريبهم".

وحسب رئيس هيئة الأركان الأمريكية فإن التدريبات لا تجري على أراضي أوكرانيا، بل تجري في الولايات المتحدة.