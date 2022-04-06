«ملف سرى».. صراع أبناء المالكى وتصاعد الأحداث بمقتل محمود حجازى ورحمة حسن

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل «ملف سري» للنجم هاني سلامة، العديد من الأمور الغامضة والشائكة والمثيرة وتصاعد الأحداث بشكل كبير.

مواجهة ساخنة بين الأخوين يوسف وهارون المالكي

بدأت الحلقة بمشهد مواجهة بين الأخوين «يوسف المالكي» الذي يجسده النجم ماجد المصري، وشقيقه خلال الأحداث «هارون المالكي» الذي يجسده الفنان القدير محسن محيي الدين، وخلال حديثهما يتضح أن هناك خلافات كبيرة بينهما، لتصل الأمور أن كلا منهما يرفع السلاح في وجه الآخر، ولكن أكد يوسف لهارون أن مسدسه فارغ من الرصاص مما دفع «هارون» لمساومة «يوسف» لتوقيع عقد بيع له بكل ما يملك، وهدده إذا لم يفعل ذلك سوف يقتله أو يسلم ابنه «شريف» الذى يجسده الفنان الشاب محمود حجازى، للشخص الذي يبحث عنه من أجل البضاعة.

ومن ثم يضطر «يوسف المالكي» إلى توقيع عقد البيع، لتأتى ابنته «چورى» التى تجسدها الفنانة كارولين عزمي، وتكون بمثابة طوق نجاة له عندما تقطع حديثهما وتدخل المكتب، مما دفعه لتمزيق العقد.

وفى مشهد آخر تظهر «مريم المالكي» مرتدية فستان الزفاف كي تريه لوالدها «هارون» وعمها وحماها «يوسف» خلال الأحداث ، حيث من المفترض أنها تنهى تجهيزاتها استعداد لحفل زفافها على ابن عمها «شريف» بعد أيام.

ـ مكالمة هاتفية تقلب الموازين

جاءت مكالمة هاتفية لـ «يوسف المالكي» إذ فوجئ بضابط يطلب منه الحلول على الفور لعزبه المالكي، ليرد الأخير طالبا من الضابط أن يطمأنه على نجله «شريف»، فيذهب مسرعا هو وعائلته ليصلوا إلى العزبة.

وفى نفس التوقيت يبحث المستشار «يحيى عز الدين» الذى يجسده النجم هاني سلامة، عن خطيبته «نور» التى تجسدها الفنانة رحمة حسن، خاصة بعد اختفائها؛ ومن ثم يتفاجأ «يحيى» بمكالمة هاتفية من نفس الضابط ليخبره أيضا بضرورة الحضور لنفس المكان، فيذهب مسرعا مع أخت خطيبته والتى تجسدها الفنانة دنيا عبد العزيز.

مقتل محمود حجازى ورحمة حسن

تتصاعد الأحداث بمشهد درامي مليء بالأحزان عندما تصل عائلة المالكي أولاً ليجدوا «شريف المالكي» غارقا في دمه مما يصيبهم بحالة من الفزع والانهيار، ليصل المستشار يحيى بصحبة شقيقة خطيبته، ليصطدما بجثة «نور» هى الأخرى غارقة في دمها، ليدخل الثنائي في حالة من الانهيار، ومن ثم يتم نقل الجثتين إلى المشرحة للتشريح وكشف الواقعة إلى النيابة.

يكتشف «يوسف» أن شقيقه «هارون»، وراء مقتل نجله شريف وكذلك نور خطيبة المستشار يحيي، فيقرر أن ينتقم هو الآخر منه فى ابنته «مريم» التى تجسدها عاىشة بن أحمد.

وتنتهى الحلقة بتصاعد الأحداث بشكل كبير فى مشهد ملئ بالاثارة والاكشن والتشويق؛ عندما تذهب الاسرتين الى المشرحة لاستلام الجثث؛ وهنا يكون قد اتفق «هارون» مع اخوها الثالث «مروان» الذى يجسده الفنان ايهاب فهمي، أن يأخذ «جوري» لمكان لا يعلمه احدا، وفى نفس التوقيت يتم إطلاق النيران على «مريم» إلى أن نوافيكم بباقى الأحداث فى الحلقة القادمة.

أبطال وصناع «ملف سري»

«ملف سري» يضم أكثر من 25 شخصية كلا منهم تتمحور من خلاله الأحداث بشكل بسيط ويتم من خلاله مناقشة أحد الملفات السرية لتصل للجمهور بشكل مبسط، يقوم ببطولته النجم هاني سلامة، وإنتاج شركة مجموعة فنون مصر لمالكيها ريمون مقار، ومحمد محمود عبد العزيز، بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمسلسل تدور أحداثه في حقبة زمنية مختلفة، وتحديدا عام 2013، ويشارك خلالها نخبة كبيرة من الفنانين، منهم محمد محمود عبدالعزيز، عائشة بن أحمد، دنيا عبدالعزيز، نضال الشافعي، دينا، محسن محيي الدين، ماجد المصري، إيهاب فهمي، كارولين عزمي، نبيل عيسى، صبا الرافعي، إيمان يوسف، مادلين طبر، أحمد الرافعي، رحمة حسن، عمر زكريا، نور محمود، مهند حسنى، محمود حجازى، وهو من تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي.