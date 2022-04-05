الثلاثاء 05 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأردن: موسى المعايطة رئيسًا لمجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب

الأردن
الأردن

صدرت الإرادة الملكية السامية الأردنية، اليوم الثلاثاء، بمقتضى المادة (6) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012، بتعيين مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب برئاسة المهندس موسى حابس موسى المعايطة.
وأوضحت وكالة أنباء الأردن (بترا) أن المجلس شمل الأعضاء: عبير بشير سويلم الدبابنة، عمار أحمد عبدالرحيم الحسيني، جهاد فواز عوده المومني، رائد سامي عفاش العدوان.
كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة المهندس موسى المعايطة من منصبه كوزير الشؤون السياسية والبرلمانية، اعتبارًا من اليوم، والموافقة على تكليف توفيق محمود حسين كريشان، نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية، بإدارة وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية.

الأردن أنباء الأردن قانون الهيئة

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