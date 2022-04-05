لمن تعطى زكاة المال وكيفية حسابها والذهب وكيفية حسابها؟ وشروط إخراجها

تزايد البحث خلال اليومين الماضيين، عبر مواقع البحث الإلكترونية، عن زكاة المال وكيفية حسابها، ويهتم الكثيرين خلال هذه الأيام بالبحث عن "زكاة المال" نظرًا لقيام الكثيرين بإخراجها خلال شهر رمضان المبارك لمساعدة الفقراء والمحتاجين فى هذه الأيام المباركة الكريمة والتى يضاعف الله فيها ثواب العمل الصالح، حيث يجازى المولى سبحانه وتعالى على فعل الخيرات.

حساب زكاة المال ومصارفها

وشهدت مواقع البحث، تردد الملايين عبر موقع البحث جوجل، وذلك لمعرفة كيفية حساب زكاة المال والأفراد الذين يستحقون هذه الزكاة خاصة أن هناك الكثيرين من الأفراد الذين يقدمون أنفسهم على أنهم من الفقراء والمحتاجين لذلك وجب معرفة الأشخاص الذين يستحقون هذه الزكاة.

لمن تعطى زكاة المال

قالت دار الإفتاء المصرية على لسان الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله تعالى حدد مصارف الزكاة في القرآن الكريم في قوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة:60]، فهؤلاء المذكورون في هذه الآية الكريمة هم أهل الزكاة الذين جعلهم الله محلاً لدفعها إليهم، ولا يجوز صرف شيء منها إلى غيرهم إجماعاً، وفيما يلي نوضح بالتفصيل مصارف زكاة المال:

الفقراء: الفقراء أشد حاجة، حيث لا يجد الواحد منهم ما يكفيه وعائلته لنصف سنة.

المساكين: المساكين أعلى حالاً من الفقراء؛ لأنهم يجدون نصف الكفاية فأكثر دون كمال الكفاية، وهؤلاء يعطون لحاجتهم.

العاملون عليها: أي الذين لهم ولاية عليها من قبل أولي الأمر، ولهذا قال تعالى: (وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا)، ولم يقل: العاملون فيها، إشارة أن لهم نوع ولاية،

وهم جباتها الذين يجبونها من أهلها ، وقسامها الذين يقسمونها في أهلها، وكتابها ونحوهم، وهؤلاء عاملون عليها يعطون من الزكاة.

المؤلفة قلوبهم: وهم الذين يعطون لتأليفهم على الإسلام: إما كافر يرجى إسلامه،

وإما مسلم نعطيه لتقوية الإيمان في قلبه، وإما شرير نعطيه لدفع شره عن المسلمين،

أو نحو ذلك ممن يكون في تأليفه مصلحة للمسلمين.

مصارف زكاة المال

في الرقاب: فسر العلماء الرقاب بثلاثة أشياء:- الأول: مكاتب اشترى نفسه من سيده بدراهم مؤجلة في ذمته، فيعطى ما يوفي به سيده.

الثاني: رقيق مملوك اشْتُرِيَ من الزكاة ليعتق.

الثالث: أسير مسلم أسره الكفار فيعطى الكفار من الزكاة لفكهم هذا الأسير، وكذلك: الاختطاف، فلو اختطف كافر أو مسلم أحد من المسلمين فلا بأس أن يفدى هذا المختطف بشيء من الزكاة، لأن العلة واحدة ، وهي فكاك المسلم من الأسر، وهذا إذا لم يمكننا أن نرغم المختطف على فكاكه بدون بذل المال إذا كان المختطف من المسلمين.

الغارمين: والغرم هو الدين، وقسم العلماء رحمهم الله الغرم إلى قسمين:

غرم لإصلاح ذات البين، وغرم لسداد الحاجة.

في سبيل الله: وسبيل الله هنا المراد به الجهاد في سبيل الله لا غير، فيطعى المقاتل في سبيل الله، الذين يظهر من حالهم أنهم يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا، يعطون من الزكاة ما يحتاجون إليه من النفقات والأسلحة وغير ذلك، ويجوز أن تشترى الأسلحة لهم من الزكاة ليقاتلوا بها،ولكن لابد أن يكون القتال في سبيل الله.

ابن السبيل: وهو المسافر الذي انقطع به السفر ونفدت نفقته، فإنه يعطى من الزكاة ما يوصله لبلده، وإن كان في بلده غنيًّا؛ لأنه محتاج، ولا نقول له في هذه الحال: يلزمك أن تستقرض وتوفي لأننا في هذه الحال نلزمه أن يلزم ذمته ديناً، ولكن لو اختار هو أن يستقرض ولا يأخذ من الزكاة فالأمر إليه.

كيفية حساب زكاة المال

وقالت دار الإفتاء المصرية ، إن نصاب الزكاة هو 60 ألفا و180 جنيه مصرى، فمن كان يمتلك هذا المبلغ أو أكثر منه اليوم بعد أن مر عليه سنة هجرية وزائد عن حاجته وجب عليه إخراج الزكاة، مؤكدة: "المبلغ المكتوب حسب سعر الذهب عيار 21 اليوم".

وكانت دار الإفتاء المصرية، قالت عبر موقعها الالكترونى: "المقرر شرعا أن الزكاة فرض وركن من أركان الإسلام تجب فى مال المسلمين متى بلغ النصاب الشرعى، وحال عليه الحول، وكان خاليا من الدين فاضلا عن حاجة المزكى الأصلية وحاجة من تلزمه نفقته، والنصاب الشرعي قيمته: 85 جراما من الذهب عيار 21، بالسعر السائد وقت إخراج الزكاة، ومقدارها: ربع العشر. أى: 2.5% على رأس المال وما أضيف إليه من عائد إن حال على العائد الحول أيضا، أما لو كان العائد يتم صرفه أولا بأول فلا زكاة على ما يصرف".

نصاب زكاة المال 85 جراما من الذهب

كما أكدت دار الإفتاء المصرية فى وقت سابق أن نصاب زكاة المال 85 جراما من الذهب من عيار واحد وعشرين. وتخرج الزكاة عما قيمته ذلك أو أكثر إذا مر على المال حول قمرى بواقع ربع العشر؛ أى اثنين ونصف بالمائة.

نصاب زكاة المال ربع العشر

ومقدار الزكاة هو ربع العشر، أي 2.5 % من الأصل والعائد ويشترط أن يكون مر عليه سنة هجرية كاملة، ويتم حساب النسبة حسب السعر المحدد فى يوم دفع الزكاة.

شروط نصاب زكاة المال

الشرط الأول:

بلوغ النصاب: أن يكون المبلغ كامل النصاب (85 جرام ذهب عيار 21) سعر الجرام بسعر اليوم، أى نقوم بضرب عدد الجرامات فى سعر الجرام الواحد فى يوم إخراج الزكاة، ويتم حساب الزكاة 2.5% من الأصل أى أن كل 100 ألف جنيه زكاتها 2500 جنيه، و1000 جنيه عليها 25 جنيها زكاة.

الشرط الثاني:

حولان الحول: عام هجري كامل على النصاب

الشرط الثالث:

أن تكون خاليا من الديون وفائض عن الحاجة أى يكون المال مدخر، كما أن حلى المرأة الذى تستخدمه للزينة ليس عليه زكاة، لأنها تتزين به، طالما أن النية منه الزينة، أما إذا كان الغرض منه الإدخار فعليها الزكاة، لكنها قد تخرج عليه صدقة من باب الورع.