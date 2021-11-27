السبت 27 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

ما حكم إخراج زكاة المال للأخ؟.. لجنة الفتوى بالأزهر تجيب

لجنة الفتوى
لجنة الفتوى

ورد سؤال إلى لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" من سائل يقول: ما حكم إخراج زكـاة المال للأخ؟

من جانبها، قالت اللجنة إنه يجـوز إخراج الزكاة للأخ إن كـان مـن مصارف الزكاة، وذلك نحو أن يكون فقيـرًا لا يجد قـوت يومـه أو يجده ولكنه لا يكفيه عندما يكون له دخل فيتوزع علـى حـوائجـه فينقـص عنهـا فيكـون مـسكينـًا، وهـذا بشرط أن تكـون حـوائجـه الـضروريـة أو الـتي لا يـمكـن الاستغناء عنها مثلاً، فإن كانت حوائجه ترفا أو تبذيرا أو يسىء إدارة أموالـه فـي غيـر فائدة فلا يكون مسكينًا، وقد يكون مدينًا فيجوز إن لـم يجد مـا يسد بـه دينـه.

حملة الدين المعاملة

يشار إلى أن مجمع البحوث الإسلامية قام بإطلاق حملة "الدين المعاملة" من أجل توضيح بيان تعاليم الدين الإسلامي في كيفية تعامل المسلم مع من حوله في مختلف المواقف الحياتية.

وتنقسم الحملة إلى محورين رئيسين، الأول: يتناول حسن المعاملة مع الإنسان والقيم المطلوب التحليّ بها في معاملاته اليومية ومع جميع فئات المجتمع، في حين يتناول المحور الثاني: القيم الإسلامية في التعامل مع الحيوان، انطلاقًا من قوله، صلى الله عليه وسلم: «في كلِّ كبدٍ رطبةٍ أجرٌ». 

وقد بدأ وعاظ الأزهر في تنفيذها بشكل مباشر في جميع محافظات ومدن الجمهورية من خلال اتصالهم بالجمهور في النوادي ومراكز الشباب ودور الرعاية الاجتماعية والمعاهد والمدارس والمستشفيات وغير ذلك من أماكن التجمعات المختلفة، خلال الساعات الماضية.

طريقة التواصل مع لجنة الفتوى بالأزهر

وحدد مجمع البحوث على صفحته الالكترونية رابطا لطلب الفتوى والرد عليها، وذلك بالاتصال برقم تليفون 25105819، أو من خلال العنوان التالي: http://www.azhar.eg/magmaa

وأما الفيسبوك https://www.facebook.com/AIRCAzhar.

 وتويتر https://twitter.com/AIRCAzhar

 كذلك يمكنك أيها السائل إرسال فتواك عبر البريد الخاص بالمركز الإعلامى بمجمع البحوث الإسلامية، وهو [email protected]، كما خصصت اللجنة الخط الساخن 19493 للرد على تساؤلات الجمهور.

حملة الدين المعامله طريقة التواصل مع لجنة الفتوى بالأزهر مجمع البحوث الإسلامية تعاليم الدين الإسلامي حسن المعاملة الحيوان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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