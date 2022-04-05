الثلاثاء 05 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«أراب نيوز»: توقعات بارتفاع عدد الرحلات الروسية لشرم الشيخ

الرحلات الروسية لشرم
الرحلات الروسية لشرم الشيخ

قالت صحيفة “ أراب نيوز" إنه من المتوقع أن تزداد عدد الرحلات الروسية لمنتجعات مصر وتحديدا شرم الشيخ، الفترة المقبلة تزامنا مع استقبال مصر لأول سائحين روس منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.


ووصل ثلاثمائة سائح روسي إلى مطار الغردقة الدولي، وهم أول سائحين يأتون من روسيا منذ بداية الحرب الأوكرانية ، وفقا لمنظمو الرحلات السياحية في محافظة البحر الأحمر.

 

وكشف عدد من الوكلاء العاملين في شركات السياحة الروسية بمدينة الغردقة، عن استئناف شركة “Biblio-Globus”، أكبر شركة روسية تعمل في مجال السياحة، عملياتها ورحلاتها من روسيا إلى مصر،  ومن المرجح أن تضيف  عملاق السفر الروسي، رحلات إلى منتجع شرم الشيخ.

 

يأتي هذا بينما توقفت الرحلات السياحية القادمة من روسيا في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

 

ووفقًا للأرقام الصادرة عن وزارة السياحة : يمثل المواطنون الروس والأوكرانيون حوالي 40 بالمائة من المصطافين على الشواطئ الذين يسافرون إلى مصر سنويًا.

 

وقال سيد الجابري وكيل إحدى شركات السياحة الكبرى العاملة بالسوق الروسي:  إن الناقل الجوي لرحلات Biblio-Globus إلى مصر خلال شهر أبريل سيكون شركة Red Wings ، مشغل الترفيه الإقليمي ، بدلاً من الخطوط الجوية الروسية.
 

وقال سيد الجابري : إن اتحاد منظمي الرحلات السياحية الروسية أكد عودة رحلاته المباشرة من موسكو إلى الغردقة وشرم الشيخ.

 

وأضاف: "لا يزال الوضع الرسمي للرحلات الجوية غير واضح ، حيث يتم إطلاق الرحلات بأمر ... شركة رحلات واحدة".

 

ووفقًا لـ Red Wings ، هناك الآن ثلاث طائرات Boeing 777-200 بعيدة المدى في أسطول الشركة التي ستعمل على الطرق المؤدية إلى مصر وقد حصلت على تصريح لبرنامج رحلة بوينج 777-200 من سلطات الطيران الروسية والمصرية.

 

وستنطلق الرحلات إلى الغردقة وشرم الشيخ من مطار جوكوفسكي الدولي على متن طائرات بوينج 777-200 ، بشرط أن يبقى السائحون لمدة أربعة أيام أو أكثر.

 

تقدم شركة "Red Wings" رحلتين أسبوعياً إلى الغردقة في الفترة من 3 أبريل إلى 10 أبريل. وابتداءً من 13 أبريل ، ستوفر شركة تشغيل الرحلات أربع رحلات أسبوعيًا.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

الاختيار يواصل كشف المستور

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