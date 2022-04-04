الإثنين 04 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الداخلية: ضبط 40 ألف قضية تموينية متنوعة بالمحافظات

حملات تموينية
حملات تموينية

واصلت وزارة الداخلية جهودها الرقابية المكبرة، على الأسواق في كافة المحافظات، من خلال حملات مكبرة قادها رجال مباحث التموين بالتنسيق مع قطاع الأمن العام.

ونجحت جهود رجال مباحث التموين حملات رقابية، منذ بداية شهر رمضان، في ضبط 40626 قضية تموينية متنوعة، أبرزها ضبط 635 قضية أسطوانات غاز، بمضبوطات بلغت 10338 أسطوانة تقدر قيمة الغاز المدعم قرابة 1.5 مليون جنيه، وضبط 73 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 1045349 لتر، وضبط 210 قضايا بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت "قرابة 85 طنا – 85885 عبوة – 36 قطعة" سلع غذائية وتموينية متنوعة.

كما تم ضبط 265 قضية فى مجال حجب السلع الإستراتيجية ومواد بناء بمضبوطات بلغت "أكثر من 4000 طن "دقيق – سكر – أرز – لحوم - مسلى – مكرونة – ملح - أعلاف"- 92985 عبوة "سلع غذائية - زيت طعام" – 310000 بيضة – 600 لتر مياه معدنية- 338 طن أسمنت – قرابة 5500 طن حديد تسليح".

وزارة الداخلية السوق السوداء اسطوانات غاز حملات مكبرة قطاع الأمن العام قضية تموينية حملات رقابية حديد تسليح

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