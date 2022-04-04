الإثنين 04 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

كتبها أمير طعيمة.. كلمات أغنية الكينج محمد منير في إعلانه الأخير

محمد منير
محمد منير

 خلال الأيام الماضية، شهدت أغنية الفنان محمد منير والتي ظهر بها بصوته فقط في إعلان البنك الزراعي المصري، نجاحًا كبيرًا ولفتت الأنظار، فقد تم استخدام كلمات محددة  للجمهور المستهدف من الفلاحين والمزارعين، وجاءت كلمات الأغنية كالآتي:

بَيْن رِيشَة عُمَّالِه وَرِيشُه بَطَالَة.

بَحَرْت وبزحف فِي القياله.
تَطْلُع بِنَيْئِه وَأَنَا بِقَصَب.
بتن وتربيط فاسِي بيضرب.

وبقسم فِي موارسي وأحواضي.
مَا بسيبش دَقِيقَةٌ تَرُوح ع الفاضي.
مَا بسيبش بَلَاط وَلَا تدييله.
تلقيط جَوْرُه طُول اللَّيْلَة.
م الْفَجْر الْأَرْضِ أَنَّا ببدرها.
وقنايه الْمِية بتغمرها.

فِيهِ بَيِّنًا وَبَيْنَ الْأَرْضِ لُغَة.
ومحدش غَيْرِنَا بيفهمها
ومابينا حكاوي كتير وَسَهِر
بتكلمنا وبنكلمها
فِي بتخدمنا بزرق حَلَالٌ
واحنا بقلوبنا بنخدمها

أُسْوَان الْأَقْصَر نَوْبَة وسينا
فِي نَاسٍ مننا عَيْنِهَا عَلَيْنَا
ومنين مَا نَرُوح يَبْقَوْا معانا
فاهمين ومساندين بِأَمَانَة

وَصَعِيد دَلَّتَا وسواحلية
آكِلِين عَلَى نَفْسِ الطَّبْلِيَّة
ماهُو أَرْضِي دَه عِرْضِي وَرَأْس مَالِي
فِيهَا رِزْقِي وَفِيهَا رِزْقٌ عِيَالِي 

فِيهِ بَيِّنًا وَبَيْنَ الْأَرْضِ لُغَة
ومحدش غَيْرِنَا بيفهمها
ومابينا حكاوي كتير وَسَهِر
بتكلمنا وبنكلمها
فِي بتخدمنا بزرق حَلَالٌ
واحنا بقلوبنا بنخدمها

 

من جهة أخرى ارتبط مسلسل الرسوم المتحركة بكار بصوت الكينج محمد منير التي كان يغني تتر المسلسل، وهي من كلمات كوثر مصطفى وألحان عمرو أبو ذكرى، ويقول منير فى تتر البداية، "من صغره﻿ وصغر سنه.. عارف معنى إنه.. من قلبه وروحه مصري..والنيل جواه بيسرى"، بينما يقول في تتر النهاية، "يا أبو كف وصغير.. وعيون فنان محتار.. يا أبو ضحكة وصوتها في قلبه.. بيضوي ألف نهار"

 

المسلسل قامت بإخراجه المخرجة الراحلة منى أبو النصر، بينما كتبه السيناريست عمرو سمير عاطف، واستطاع الثنائي أن يقدما للمشاهدين سواء كانوا من الأطفال أو الكبار، قيما اجتماعية ووطنية من خلال المواقف التي كان يتعرض لها بكار مع رفاقه فارس وحسونة.

الرسوم المتحركة أمير طعيمة الكينج محمد منير البنك الزراعي البنك الزراعي المصري الفنان محمد منير

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