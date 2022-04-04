سفير الاتحاد الأوروبي بلبنان: نولي أهمية كبرى لاستقلالية القضاء ومكافحة الفساد

أكد سفير الاتحاد الأوروبي بلبنان «رالف طراف»، أن الاتحاد يولي أهمية كبرى لإقرار القوانين الإصلاحية واستقلالية القضاء ومكافحة الفساد وتعزيز حقوق الإنسان، والتحقيق في انفجار ميناء بيروت البحري.

جاء ذلك في كلمته، اليوم الإثنين، خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، لمشروع (إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار) (3RF)، والذي تم إطلاقه عقب انفجار ميناء بيروت البحري بالتنسيق بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي؛ بهدف تعافي لبنان الاقتصادي.

واستعرض طراف، خلال اللقاء، الأولويات التي يركز عليها الاتحاد في لبنان، مؤكدًا أن أهمها استقلالية القضاء ومكافحة الفساد، حيث أنهما عنصران أساسيان لنظام حوكمة قائم على المساءلة، منوها بأن هناك بعض التقدم المحرز في تطوير هذه الملفات.

وأكد رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، أن الحكومة شارفت على الانتهاء من وضع رؤية شاملة موحدة للإنماء والتعافي والإصلاح، مشيرا إلى أن الجهات المعنية تعمل على هذه الرؤية الوحيدة لتطبيق الإصلاحات الواجبة.

جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم، الاجتماع الرابع لمشروع "إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار" (3RF)، الذي تم إطلاقه عقب انفجار ميناء بيروت البحري بالتنسيق بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي بهدف تعافي لبنان الاقتصادي.

وتم خلال الاجتماع عرض تطور هذا المشروع فيما يتعلق بالمسائل الأساسية المرتكزة على الحوكمة والإصلاحات المالية والاقتصادية والتغطية الاجتماعية.

وقال ميقاتي، إن هذا المشروع وجد لمواجهة التحديات التي تعرض لها لبنان، وفي مقدمها الأزمة المالية والاقتصادية، ووباء كورونا، وانفجار ميناء بيروت البحري، وأضيفت إليها اليوم تداعيات الحرب في أوكرانيا على الأمن الغذائي والطاقة.

وأشاد ميقاتي، بالدور الذي يقوم به المجتمع الدولي والمجتمع المدني اللبناني من شراكة مع القطاع العام.