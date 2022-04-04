الإثنين 04 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

ملفات خاصة

المتحدة للخدمات الإعلامية.. بيت الدراما الكبير (ملف خاص)

المتحدة للخدمات الإعلامية
المتحدة للخدمات الإعلامية

كعادتها تحرص المتحدة للخدمات الإعلامية على تقديم وجبة درامية دسمة ومتنوعة خلال شهر رمضان الكريم، فى تجربة حصدت النجاح والإعجاب خلال المواسم الماضية، وتراهن على تحقيق المزيد فى الموسم الحالى.

تقدم «المتحدة» ١٤ عملًا جديدًا من خلال شبكة قنواتها، تضم كوكبة من ألمع النجوم الكبار والشباب. وتتنوع الأعمال بهدف إرضاء جميع الأذواق والفئات، فنجد الكوميديا والإثارة والتشويق والدراما الجادة حاضرة بقوة.

 

 

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