يوتيرن.. قبطان يفسد حياة ابنة خالته دون قصد

نجحت الحلقة الأولى من مسلسل «يوتيرن» فى جذب انتباه الجمهور، وهو من بطولة ريهام حجاج والفنان القدير توفيق عبدالحميد وكريم قاسم وعبير صبرى وصفاء الطوخى وعبير منير ونانسى صلاح وهلا السعيد ومحمود حجازى.

كريم قاسم يجسد شخصية «خالد»، قبطان صاحب علاقات نسائية كثيرة، يصادف «هدى»، أكبر منه بـ١٥ عامًا، تجسدها عبير صبرى، ويحبها ويتزوجها، ويضطر لترك وظيفته ومقاطعة عائلته.

وقبل أن يتزوج «خالد» من «هدى» وقبل أن تحدث القطيعة، حضر «خالد» حفل زفاف «يارا»، ابنة خالته، التى تجسدها ريهام حجاج، والتى تزوجت من «يوسف»، ويجسده أيمن القيسونى، وتوضح القصة أن الزوج يكره القبطان، لأنه يظن أن هناك علاقة تجمعه بـ«يارا».

وبعد مرور عامين من زواج «خالد» من «هدى»، حاول القبطان التقرب من عائلته مجددًا، بحضور حفل عيد ميلاد خالته «صفاء الطوخى» دون أن يدعوه أحد، وبمجرد أن رأته والدته «عبير منير» تركت الحفل، فطردته خالته من المنزل.

وبعد الحفل، طلب «خالد» من «يارا» التدخل لتصلح بينه وبين العائلة، لكن الفتاة كانت خائفة لأن زوجها يرفض أن تقابل أو تتكلم مع «خالد»، لكن تحت ضغط وافقت على أن تقابله ليتحدثا عن الأمر فى أحد الكافيهات.. وكان الزوج يراقبها دون أن تعلم.