الإثنين 04 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ترودو: يجب تحميل روسيا مسؤولية مقتل مدنيين فى أوكرانيا

جاستن ترودو
جاستن ترودو

أدان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو  عمليات القتل "الفظيعة والمروعة" لمدنيين في مدينة بوتشا الأوكرانية، قائلاً إنه يجب محاسبة روسيا.
 

وكتب على "تويتر": "ندين بشدة قتل مدنيين في أوكرانيا ونظل ملتزمين محاسبة النظام الروسي".


وأضاف ترودو: "المسؤولون عن هذه الهجمات الفظيعة والمروعة سيقدمون إلى العدالة".


وتتالت الإدانات بعد العثور على مقابر جماعية في مدينة بوتشا.


وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي  إن القيادة الروسية مسؤولة عن قتل مدنيين في بوتشا القريبة من العاصمة كييف، حيث عثر على عشرات الجثث بعد انسحاب القوات الروسية من المدينة.


كما تعهد التحقيق في كل "الجرائم" الروسية في أوكرانيا، قائلا إنه أنشأ "آلية خاصة" لذلك.


من جانبها، نفت روسيا مقتل مدنيين في بوتشا التي سيطرت عليها في الأيام الأولى لغزوها الذي بدأ في 24 شباط/فبراير.
وعثرت القوات الأوكرانية على جثث في الشوارع عندما استعادت السيطرة على المدينة.

روسيا أوكرانيا روسي مدنيين مقتل مدنى مسؤول ترودو

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