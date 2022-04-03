وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم الطلاب الفائزين فى مسابقة الفصحى

كرّم محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، طلاب الفصحى وعاشق لغة الضاد" لغة القرآن الكريم"، وحرص أثناء تكريمهم الاستماع إليهم والاستمتاع بفصاحتهم وقدرتهم اللغوية التي تنم على متابعة، وتدريب من توجيه اللغة العربية، وقدم سيادته الشكر إلي بلال عوض، موجه عام اللغة العربية، لدوره البارز.

ومنح وكيل تعليم كفر الشيخ، الطلاب شهادات الشكر والتقدير للطلاب الفائزين محفزا إياهم إلى ضرورة الحفاظ على هويته العربية والسعي الدائم على تنمية تلك الموهبة من خلال الإطلاع والقراءة، مشيدا بدور أسرة توجيه اللغة العربية وتقديمها لعناصر مميزة من أبناء محافظة كفر الشيخ الذين حصلوا على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في مسابقة تحدي القراءة وغيرها من المسابقات التي تصب جميعا في إطار خلق جيل مثقف واع بضوابط وثراء لغته لغة القرآن الكريم.

فيما كرّم محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مؤخرا، الطالبة ملك محمود رمضان عبدالعزيز الفائزة بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة الطالب المثالي، والتي أثبتت للجميع مدى التكامل بين التميز الخلقي والتميز العلمي.

وحصدت المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة المبتكر الصغير، وحصلت على جائزة خاصة من جامعة Yale، وقدمت لها مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ درع التميز وهو درع يمنح للتميز العلمي والخلقي، وقد حظيت بهما الطالبة ملك محمود.

كما كرّم وكيل الوزارة الطالب زياد محمد عبد الجواد المنشاوي، الحاصل على المركز السادس على مستوى الجمهورية في مسابقة الطالب المثالي.

وأثنى وكيل الوزارة عليهما، وناشدهما الاستمرار في تفوقهما، وناقش ملك محمود في اختراعها ومراحله، والجيد الذي سيعود بالفائدة على مستخدم مخترعها، كما ناقش زياد عن مضمون مسمى الطالب المثالي والعمل على جعل مفرداتها واقع ملموس في شخصية كل واحد منهما، كما ناشادهما بنقل خبراتهما لزملائهما بمدرستيهما.

