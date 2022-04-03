الأحد 03 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم الطلاب الفائزين فى مسابقة الفصحى

جانب من التكريم
جانب من التكريم

كرّم محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، طلاب الفصحى وعاشق لغة الضاد" لغة القرآن الكريم"، وحرص أثناء تكريمهم الاستماع إليهم والاستمتاع بفصاحتهم وقدرتهم اللغوية التي تنم على متابعة، وتدريب من توجيه اللغة العربية، وقدم سيادته الشكر إلي بلال عوض، موجه عام اللغة العربية، لدوره البارز.

ومنح وكيل تعليم كفر الشيخ، الطلاب شهادات الشكر والتقدير للطلاب الفائزين محفزا إياهم إلى ضرورة الحفاظ  على هويته العربية والسعي الدائم على تنمية تلك الموهبة من خلال الإطلاع والقراءة، مشيدا بدور أسرة توجيه اللغة العربية وتقديمها لعناصر مميزة من أبناء محافظة كفر الشيخ الذين حصلوا على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في مسابقة تحدي القراءة وغيرها من المسابقات التي تصب جميعا في إطار خلق جيل مثقف واع بضوابط وثراء لغته لغة القرآن الكريم.

فيما كرّم محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مؤخرا، الطالبة ملك محمود رمضان عبدالعزيز الفائزة بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة الطالب المثالي، والتي أثبتت للجميع مدى التكامل بين التميز الخلقي والتميز العلمي.

وحصدت المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة المبتكر الصغير، وحصلت على جائزة خاصة من جامعة Yale، وقدمت لها مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ درع التميز وهو درع يمنح للتميز العلمي والخلقي، وقد حظيت بهما الطالبة ملك محمود.

كما كرّم وكيل الوزارة الطالب زياد محمد عبد الجواد المنشاوي، الحاصل على المركز السادس على مستوى الجمهورية في مسابقة الطالب المثالي.

وأثنى وكيل الوزارة عليهما، وناشدهما الاستمرار في تفوقهما، وناقش ملك محمود في اختراعها ومراحله، والجيد الذي سيعود بالفائدة على مستخدم مخترعها، كما ناقش زياد عن مضمون مسمى الطالب المثالي والعمل على جعل مفرداتها واقع ملموس في شخصية كل واحد منهما، كما ناشادهما بنقل خبراتهما لزملائهما بمدرستيهما.
 

التعليم كفر الشيخ طلاب الفصحي مسابقة

رئيس التحرير

وائل لطفي

لماذا يكره الإخوان «الاختيار»؟

الأكثر قراءة

موعد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON وتوقيت الإعادة

تردد قناة dmc دراما الجديد 2022.. الخريطة الكاملة للمسلسلات

عطل مفاجئ يضرب «فيس بوك»

موعد آذان صلاة المغرب في أول أيام رمضان 2022 بالقاهرة والمحافظات

انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة ليلًا.. «الأرصاد» تحذر المواطنين من تقلبات الطقس

الاختيار 3 الحلقة 2.. أول ظهور للواء عباس كامل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

سر الرجل الوحيد الذى هزم قلبى

رشا عبدالمنعم

المسرح والحرية

محمد العسيري

دمعة على باب الحسين.. وردة على قبر الحسينى

ماجد حبته

جهود عربية لحل الأزمة الأوكرانية!

لواء.حمدى البطران

المثقفون والخرافة (2)

القس. رفعت فكرى

صوم القلب.. وصوم المعدة!

جمال-أسعد

ذكريات رمضانية

محمد المعتصم

يجعل كلامنا | حلاوة البدايات.. الحلقات الأولى نموذجا

صور

أول صلاة تروايح من مسجد الحسين

مسجد الإمام الحسين يستقبل المصلين فى صلاة التراويح

أول صلاة تراويح من مسجد السلطان حسن

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل جديدة: كيف أوقع "الشاباك" بخلية جنين التابعة للجهاد الإسلامي؟

ذروة التأهب.. تفاصيل خطة نشر القوات الإسرائيلية فى القدس والضفة

رئيس الوزراء الإسرائيلى يهنئ ملك الأردن بحلول شهر رمضان