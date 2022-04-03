الأحد 03 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

قيمة زكاة الفطر.. طريقة عمل وجبة مثالية تصلح لها

أرشيفية
أرشيفية

قيمة زكاة الفطر؟ هذا هو السؤال الأشهر هذه الأيام، يتوجب على جميع المسلمين إخراج زكاة الفطر، فهذه الزكاة فرض على جميع المسلمين بحسب ما أعلنت دار الإفتاء المصرية، لذلك كان طبيعيًا أن يتصدر هذا السؤال محركات البحث، للسؤال عن قيمة هذه الزكاة.

 

قيمة زكاة الفطر 2022

وبحسب دار الإفتاء فإن الأصل في زكاة الفطر أن تخرج في صورة حبوب، استنادًا إلى الحديث الشريف الذي يقول "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر، صاعًا من قمح أو صاعًا من شعير، على كل مسلم حر أو عبد ذكر كان أم أنثى" والصاع هو وحدة قياس تشبه الكيلو حالياً.

لذلك يمكن أن تخرج زكاة الفطر في صورة حبوب أو أموال نقدية أو وجبات، وفي السطور التالية نقدم، وجبة متكاملة يمكن أن تكفي إفطار شخص، ويمكن أن نعد منها كميات مناسبة لحجم الزكاة الخاصة بكل أسرة.

 

وجبة مكونة من فراخ مشوية وأرز بسمتي أو مصري، وخضار:

 

مكونات الفراخ المشوية:

فرخة حجمها 1500 جرام 

2 حبات فلفل أخضر 

2 حبات طماطم 

2 حبات بصل

ملعقة صغيرة ملح 

ملعقة صغيرة فلفل أسود 

ملعقة صغيرة كمون 

ملعقة صغيرة بهارات فراخ 

2 ملعقة كبيرة من الزيت

 

الطريقة:

في محضرة الطعام نضع البصل والطماطم والفلفل، ونضيف إليه جميع البهارات السابق ذكرها، فيما عدا الملح، وبعد أن نفرم المكونات فرما ناعما، نضيف إليه الملح والزيت ونستمر في التقليب، ثم نضيف المكونات إلى الفراخ المغسول جيدا بالماء والخل والليمون والدقيق، ونترك الخليط لمدة ساعة على الأقل حتى يتشرب التتبيله، ونقوم بعمل فتحات في الفراخ لكي تتخلل التتبيلة وتدخل إلى لحم الفراخ، وفي الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى تمام النضج.

 

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والأرز نحتاج إلى 4 أكواب من الأرز البسمتي وثماني أكواب من الماء ونضيف الماء بعد غليه إلى الأرز، ونضعه على النار، ونضيف إليه الملح وننتظر حتى تمام النضج.

والخضار نحتاج إليه، نصف كليو من الفاصوليا الخضراء، وفي وعاء نقوم بتقطيع البصل إلى قطع صغيرة، ونضيف صلصة الطماطم وبعد التسبيك نضيف الفاصوليا والملح والفلفل ومعلقة صغيرة من التوم المفروم، ومقدار 2 كوب من الماء وننتظر حتى تنضج.

إخراج زكاة الفطر طعام درجة حرارة دار الافتاء المصرية قيمة زكاة الفطر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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