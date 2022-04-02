السبت 02 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

إنفوجراف

بعد تحديدها 15 جنيه ..أهم فتاوى دار الإفتاء عن زكاة الفطر

بعد تحديدها 15 جنيهًا.. أهم فتاوى دار الإفتاء عن زكاة الفطر

دار الأفتاء
دار الأفتاء

حدد شوقي علام مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم قيمةَ زكاة الفطر هذا العام 1443 هجريًّا بـ 15 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد، وأوضح أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام، جاءت بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

“الدستور” تستعرض أهم فتاوى دار الإفتاء حول زكاة الفطر

تطهير للصائم 

في عام 2010 خرج بيان لدار الإفتاء نشرته العديد من وسائل الإعلام تؤكد من خلاله أن زكاة الفطر تم تشريعها من أجل تطهير الصائم مما شابه من لغو ورفث ومن أجل إدخال السرور على قلوب الفقراء وذلك من خلال مساعدتهم وإدخال السرور عليهم فى ليالى العيد.

نوع زكاة الفطر 

 من ناحية أخرى أثير جدلًا حول أحكام زكاة الفطر وهل هى طعام أم مال، وكان أحد  شيوخ الإفتاء وهو الشيخ عبد القادر الطويل عضو مركز الأزهر العالمي للرصد والإفتاء الالكتروني، قد استشهد بحديث المصطفى الذي رواه عبد الله بن عمر ومحتواه أن النبي شرعها صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين.

وكان الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها قبل الخروج إلى صلاة العيد.

جواز خروجها مال 

وأوضح الأزهر فى بيان سابق له أن فى ظل الظروف ومستجدات العصر فإن الأموال أصبحت هى الأنفع للفقراء.

ويؤكد بيان الأهر أن الأمر مازال محل خلاف عند بعض العلماء فمنهم من أجاز إخراجها مال ومنهم من قال لا يجوز ذلك.

الميت والجنين خارج الإلزام بدفع الزكاة

وحول إلزام أهل الميت بدفع زكاة الفطر عن هذا الميت وكذلك دفعها عن الجنين  فإن دار الإفتاء  ذكرت في فتاوى سابقة إنها لا تجوز على من مات قبل غروب آخر يوم في رمضان  كما أنها لا تجب على الجنين، إذا لم يولد قبل غروب اليوم الأخير من رمضان أيضًا، ولكن يستحب إخراجها عنه، فقد كان سيدنا عثمان بن عفان يخرج زكاة الفطر عن الأجنة.

وزكاة الفطر على القول الراجح من أقوال العلماء، تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وبناء على هذا، فمن ولد بعد الغروب فلا زكاة عليه، ومن مات قبل الغروب فلا زكاة عليه أيضًا.

يلزم بها من ملك قوت يومه

وكانت لجنة الفتاوى قد أكدت في بيان سابق لها منذ سنوات مضت أنه على المسلم الذي يملك قوت يومه وقوت من يعول في هذا اليوم المبارك وهو يوم العيد وليلته.

الفقير الذي يأخذ الزكاة هل يدفع زكاة أم لا؟

وأشارت لجنة الفتوى إلى أن الفقير الذي يحصل على الزكاة من المسلمين فإذا كانت تزيد عن حاجته فعليه إخراج زكاة الفطر فهي إذن إلزامية عليه.

حكم زكاة الفطر قبل صلاة العيد دار الافتاء فتاوى أعضاء مجمع البحوث الإسلامية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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