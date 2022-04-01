الجمعة 01 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

نائبة التنسيقية تشارك في افتتاح مسجد الروضة الكبير بالبحيرة

النائبة رشا كليب
النائبة رشا كليب

شاركت النائبة رشا كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى افتتاح مسجد الروضة الكبير، بحضور قيادات الأوقاف بالبحيرة، ولفيف من القيادات التنفيذية والطبيعية والعمد والمشايخ والأهالى.

جدير بالذكر أن مسجد الروضة الكبير يقع في نطاق زمام قرية بلقطر الشرقية، مركز أبوحمص، محافظة البحيرة، ليكون الجامع الأكبر فيها ويتسع لعدد 600 مصلي بمساحة 450 مترا، بتكلفة إجمالية 3 ملايين جنيه.

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 يتألف المسجد من 2 مئذنة، وطابقين، الطابق الأرضي يحوي الصالة الرئيسية لأداء الصلوات، وكذلك جزء مُخصص لدورات المياه والأماكن المخصصة للوضوء، أما الطابق الثاني فيحتوي على صالة لأداء الصلوات مُخصصة للسيدات، ودورات مياه وأماكن وضوء للسيدات، وكذلك ساحة استقبال أمام المسجد.

أميرة صابر"نائبة التنسيقية" تتقدم بقانون لـ"مكافحة هدر الطعام"

تقدمت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس بمشروع قانون لتنظيم مكافحة هدر الطعام وتشجيع إعادة توزيعه وتدويره والتبرع به .

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وذكرت النائبة، أن منظمة منظمة (الفاو) تكلفة هدر الطعام الإجمالية عالميًا بـ ٢.٦ تريليون دولار سنويًا،  وتبلغ نسبة الهدر في مصر ٥٠ كيلو جرام للفرد الواحد، وهي نسبة كبيرة بالمقارنة بنسبة الفقر والتحديات التي تواجهها مصر والمتعلقة بالأمن الغذائي والمائي، سوء التغذية، والسمنة المفرطة.

وأكدت النائبة، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم يستهدف المساهمة في إنشاء برنامج قومي لمكافحة هدر الطعام تشرف عليه الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ووزارة التضامن بالشراكة مع المجتمع المدني، والنظر والاستفادة من عدد من التجارب الدولية في هذا الشأن ومن أبرزهم تجارب فرنسا وإيطاليا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي والصين. 

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وأشارت أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، أن القانون يأتي فارضًا لعدد من الحوافز والغرامات (ومستبعدًا لأي عقوبة سالبة للحرية عن قصد) لتشجيع مقدمي خدمات الطعام من بائعي التجزئة حتى أصحاب المطاعم للتبرع بالفائض الصالح للاستهلاك الآدمي والذي كان ينتهي به الحال في النفايات دائما.

النائبة رشا كليب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين مسجد الروضة البحيرة القيادات التنفيذية

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