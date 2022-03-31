الخميس 31 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزيرة التضامن: تخصيص 800 شقة لأبناء دور الرعاية لمن تخطوا 21 عامًا

نيفين القباج
نيفين القباج

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، سيتم تخصيص 800 شقة لأبناء دور الرعاية لمن تخطوا الـ21 عاما، مع بداية أبريل المقبل، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لهم، وتأهيل من عليه أحكام قبل خروجه للمجتمع حتى لا يكون لديه وصمة.

وأضافت وزيرة التضامن، خلال احتفالات الدولة بأبناء مصر "يوم اليتيم" واحتفالية "كورال أطفال مصر" بقيادة المايسترو سليم سحاب وبمشاركة كل من الفنان محمد الحلو والفنانة جنات، أن الوزارة تعمل على تكافؤ الفرص التعليمية من خلال دفع المصروفات الدراسية لأبناء الأسر الأولى بالرعاية التى لا تستطيع دفع مصروفات أبنائها.

وأبدت القباج عن سعادتها لخدمة أبناء دور الرعاية، قائلة: "أعتذر لهم عن أى إساءة تعرضوا لها".

وأوضحت أنه يتم تدارك أى شىء حدث فى التاريخ السابق لأى طفل، حتى لا يستمر فى أى مخالفة مجتمعية تميزه بأى شكل من الأشكال وتبعده عن المجتمع.

وزيرة التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي المصروفات الدراسية الأسر الأولى بالرعاية نيفين القباج الفنانة جنات

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