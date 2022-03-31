الخميس 31 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حجز سائق صدم سيدة أثناء عبورها الطريق بمدينة نصر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت نيابة مدينة نصر، حجز سائق صدم سيدة أثناء عبورها الطريق بمدينة نصر، ٢٤ ساعة لحين وصول التحريات الأمنية. 

أصيبت سيدة، اليوم الخميس، بعدما صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق فى مدينة نصر، وتم نقل المصابة إلى المستشفى. 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا من الخدمات الأمنية أعلى الطريق أمام سوق السيارات فى الحى العاشر بمدينة نصر، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور سيدة للطريق صدمتها سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابتها بكسور وكدمات، وتم نقلها إلى المستشفى. 

 وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وضبط مالك السيارة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تحقيق سائق مدينة نصر محضر سيدة

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